Главврачу больницы имени Мечникова Сергею Рыженко присвоено звание Героя Украины
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины генеральному директору Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова Сергею Рыженко.
Соответствующий указ № 639/2026 от 24 июля опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ
"За выдающиеся заслуги в развитии системы здравоохранения Украины, личный вклад в применение новейших методов лечения в условиях военного положения, многолетний самоотверженный труд постановляю: Присвоить звание Героя Украины с вручением ордена Государства Рыженко Сергею Анатольевичу – генеральному директору Коммунального предприятия "Днепропетровская областная клиническая больница имени И.И. Мечникова" Днепропетровского областного совета", – говорится в документе.
Напомним, Сергей Рыженко — врач, главный врач Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины.
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