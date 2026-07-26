Главврачу больницы имени Мечникова Сергею Рыженко присвоено звание Героя Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины генеральному директору Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова Сергею Рыженко.

Соответствующий указ № 639/2026 от 24 июля опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ

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"За выдающиеся заслуги в развитии системы здравоохранения Украины, личный вклад в применение новейших методов лечения в условиях военного положения, многолетний самоотверженный труд постановляю: Присвоить звание Героя Украины с вручением ордена Государства Рыженко Сергею Анатольевичу – генеральному директору Коммунального предприятия "Днепропетровская областная клиническая больница имени И.И. Мечникова" Днепропетровского областного совета", – говорится в документе.

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Напомним, Сергей Рыженко — врач, главный врач Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины.