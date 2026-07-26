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Новости Присвоение звания Герой Украины
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Главврачу больницы имени Мечникова Сергею Рыженко присвоено звание Героя Украины

Риженко

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины генеральному директору Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова Сергею Рыженко. 

Соответствующий указ № 639/2026 от 24 июля опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ

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"За выдающиеся заслуги в развитии системы здравоохранения Украины, личный вклад в применение новейших методов лечения в условиях военного положения, многолетний самоотверженный труд постановляю: Присвоить звание Героя Украины с вручением ордена Государства Рыженко Сергею Анатольевичу – генеральному директору Коммунального предприятия "Днепропетровская областная клиническая больница имени И.И. Мечникова" Днепропетровского областного совета", – говорится в документе.

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Напомним, Сергей Рыженко — врач, главный врач Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины.

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