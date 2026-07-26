Головлікарю лікарні імені Мечникова Сергію Риженку присвоєно звання Героя України

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України генеральному директору Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова Сергію Риженку.

Відповідний указ № 639/2026 від 24 липня опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ

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"За визначні заслуги в розвитку системи охорони здоровʼя України, особистий внесок у застосування новітніх методів лікування в умовах воєнного стану, багаторічну самовіддану працю постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави Риженку Сергію Анатолійовичу – генеральному директорові Комунального підприємства "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І.Мечникова" Дніпропетровської обласної ради", - ідеться в документі.

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Нагадаємо, Сергій Риженко - лікар, головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. Мечнікова. Доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України.