Головлікарю лікарні імені Мечникова Сергію Риженку присвоєно звання Героя України
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України генеральному директору Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова Сергію Риженку.
Відповідний указ № 639/2026 від 24 липня опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ
"За визначні заслуги в розвитку системи охорони здоровʼя України, особистий внесок у застосування новітніх методів лікування в умовах воєнного стану, багаторічну самовіддану працю постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави Риженку Сергію Анатолійовичу – генеральному директорові Комунального підприємства "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І.Мечникова" Дніпропетровської обласної ради", - ідеться в документі.
Нагадаємо, Сергій Риженко - лікар, головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. Мечнікова. Доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль