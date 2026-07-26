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Новини Присвоєння звання Герой України
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Головлікарю лікарні імені Мечникова Сергію Риженку присвоєно звання Героя України

Риженко

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України генеральному директору Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова Сергію Риженку. 

Відповідний указ № 639/2026 від 24 липня опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ

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"За визначні заслуги в розвитку системи охорони здоровʼя України, особистий внесок у застосування новітніх методів лікування в умовах воєнного стану, багаторічну самовіддану працю постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави Риженку Сергію Анатолійовичу – генеральному директорові Комунального підприємства "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І.Мечникова" Дніпропетровської обласної ради", - ідеться в документі.

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Нагадаємо, Сергій Риженко - лікар, головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. Мечнікова. Доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України.

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