Путин заявил, что Украина "рано или поздно потеряет свои западные земли"

Российский диктатор Владимир Путин выступил с очередной серией абсурдных заявлений в отношении Украины. В частности, глава Кремля заявил, что рано или поздно Украина "потеряет свои западные земли".

Об этом он сказал на встрече с военными ВМФ РФ, цитируют его российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Диктатор пугает Украину "потерей западных земель"

Путин заявил, что Россия "не начинала войну", а "отвечает на боевые действия, развязанные Украиной при поддержке Запада".

Кроме того, диктатор сказал, что "рано или поздно Украина потеряет западные земли".

"И то, что принадлежало Польше, Венгрии, Румынии, рано или поздно — может, не завтра, не послезавтра, год, два, 10, 15 — но всё исторически встанет на свои места", — сказал глава Кремля.

Циничное заявление о "гаранте целостности"

Также Путин назвал Россию — страну-агрессора, которая убивает украинцев и разрушает украинские города, — "единственным гарантом" территориальной целостности Украины.

Он также заявил, что в Украине "все подрались и поссорились, как пауки в банке", и "делят украденные деньги и уничтожают друг друга".

Кроме того, российский диктатор сказал, что война против Украины рано или поздно закончится, "враг будет разгромлен, и победа останется за Россией".

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