Путін заявив, що Україна "рано чи пізно втратить свої західні землі"

Російський диктатор Володимир Путін видав чергову низку абсурдних заяв щодо України. Зокрема, глава Кремля заявив, що рано чи пізно Україна "втратить свої західні землі".

Про це він сказав на зустрічі з військовими ВМФ РФ, цитують його росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

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Диктатор лякає Україну "втратою західних земель"

Путін заявив, що Росія "не починала війну", а "відповідає на бойові дії, розв'язані Україною за підтримки Заходу".

Крім того, диктатор сказав, що "рано чи пізно Україна втратить західні землі".

"І те, що належало Польщі, Угорщині, Румунії, рано чи пізно — може, не завтра, не післязавтра, рік, два, 10, 15 - але все історично стане на свої місця", - сказав глава Кремля.

Цинічна заява про "гаранта цілісності"

Також Путін назвав Росію — країну-агресорку, яка вбиває українців і руйнує українські міста, — "єдиним гарантом" територіальної цілісності України.

Він також заявив, що в Україні "всі побилися й посварилися, як павуки в банці" та "ділять вкрадені гроші й знищують одне одного".

Крім того, російський диктатор сказав, що війна проти України рано чи пізно закінчиться, "ворог буде розбитий і перемога буде за Росією".

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