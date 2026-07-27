Пытки гражданского лица в оккупированном Лазурном: сотруднику ФСБ РФ сообщено о подозрении

Сотруднику спецподразделения ФСБ РФ, причастному к пыткам и сексуальному насилию в отношении гражданского жителя Херсонской области, заочно предъявлено подозрение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

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Что установило следствие?

Как отмечается, 37-летний подозреваемый проходил службу в управлении "В" Центра специального назначения Федеральной службы безопасности РФ. В апреле 2022 года его привлекли к обеспечению оккупационного режима на территории Скадовского района.

"10 апреля 2022 года российские военнослужащие незаконно задержали местного жителя по месту его проживания. С завязанными глазами мужчину доставили в захваченный оккупантами санаторий в селе Лазурное, где удерживали и допрашивали", - говорится в сообщении.

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Какую информацию выбивали из мужчины?

От потерпевшего требовали предоставить информацию о местных жителях, занимавшихся волонтерской деятельностью, помогавших украинским военным или тех, кто могли хранить оружие. Не получив необходимых сведений, один из представителей оккупационных сил приказал применить к мужчине более жесткие методы воздействия.

По данным следствия, подозреваемый вместе с другими военнослужащими РФ в течение около десяти часов пытал потерпевшего. Потерпевшего обнажали, избивали, душили, перекрывая доступ к воздуху, и нанесли ему огнестрельное ранение.

После длительных издевательств мужчину в крайне тяжелом состоянии отпустили.

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Сотруднику ФСБ РФ инкриминируется жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные группой лиц по предварительному сговору.