Пытки гражданского лица в оккупированном Лазурном: сотруднику ФСБ РФ сообщено о подозрении
Сотруднику спецподразделения ФСБ РФ, причастному к пыткам и сексуальному насилию в отношении гражданского жителя Херсонской области, заочно предъявлено подозрение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.
Что установило следствие?
Как отмечается, 37-летний подозреваемый проходил службу в управлении "В" Центра специального назначения Федеральной службы безопасности РФ. В апреле 2022 года его привлекли к обеспечению оккупационного режима на территории Скадовского района.
"10 апреля 2022 года российские военнослужащие незаконно задержали местного жителя по месту его проживания. С завязанными глазами мужчину доставили в захваченный оккупантами санаторий в селе Лазурное, где удерживали и допрашивали", - говорится в сообщении.
Какую информацию выбивали из мужчины?
От потерпевшего требовали предоставить информацию о местных жителях, занимавшихся волонтерской деятельностью, помогавших украинским военным или тех, кто могли хранить оружие. Не получив необходимых сведений, один из представителей оккупационных сил приказал применить к мужчине более жесткие методы воздействия.
По данным следствия, подозреваемый вместе с другими военнослужащими РФ в течение около десяти часов пытал потерпевшего. Потерпевшего обнажали, избивали, душили, перекрывая доступ к воздуху, и нанесли ему огнестрельное ранение.
После длительных издевательств мужчину в крайне тяжелом состоянии отпустили.
Сотруднику ФСБ РФ инкриминируется жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
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