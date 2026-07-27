Катування цивільного в окупованому Лазурному: повідомлено про підозру співробітнику ФСБ РФ

Заочно повідомлено про підозру співробітнику спецпідрозділу фсб РФ, причетному до катування та сексуалізованого насильства щодо цивільного жителя Херсонщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Що встановило слідство?

Як зазначається, 37-річний підозрюваний проходив службу в управлінні "В" Центру спеціального призначення федеральної служби безпеки РФ. У квітні 2022 року його залучили до забезпечення окупаційного режиму на території Скадовського району.

"10 квітня 2022 року російські військовослужбовці незаконно затримали місцевого жителя за місцем його проживання. Із зав’язаними очима чоловіка доставили до захопленого окупантами санаторію в селі Лазурне, де утримували та допитували", - йдеться у повідомленні.

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Які дані вибивали з чоловіка?

Від потерпілого вимагали надати інформацію про місцевих жителів, які займалися волонтерською діяльністю, допомагали українським військовим або могли зберігати зброю. Не отримавши необхідних відомостей, один із представників окупаційних сил наказав застосувати до чоловіка жорсткіші методи впливу.

За даними слідства, підозрюваний разом з іншими військовослужбовцями РФ протягом близько десяти годин катував потерпілого. Потерпілого оголювали, били, душили, перекриваючи доступ до повітря та завдали йому вогнепального поранення.

Після тривалих знущань чоловіка у вкрай тяжкому стані відпустили.

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Співробітнику фсб РФ інкриміновано жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів і звичаїв війни, вчинені групою осіб за попередньою змовою.