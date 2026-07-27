Экс-регионал с Сумщины получил 15 лет тюрьмы за государственную измену и передачу ФСБ данных о ВСУ, - ОГП

Суд признал виновным в государственной измене 58-летнего жителя Тростянца Сумской области, сотрудничавшего с ФСБ РФ. За передачу врагу информации об украинских военных мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генерального прокурора, прокуроры Сумской областной прокуратуры доказали, что осужденный в условиях военного положения работал на российскую спецслужбу.

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По данным следствия, с февраля 2024 года мужчина поддерживал связь с сотрудником ФСБ РФ. Он собирал информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и других воинских формирований в Ахтырском районе, передавая российскому куратору координаты, данные о численности личного состава и военной техники.

Кроме того, после передачи разведданных осужденный призывал представителя ФСБ как можно быстрее наносить удары по местам нахождения украинских защитников. Также он получал задания искать других людей, готовых к сотрудничеству с российской спецслужбой.

В прокуратуре отметили, что осужденный является уроженцем России и гражданином Украины. До обретения Украиной независимости он проходил военную службу в нескольких российских городах, а впоследствии был членом местной ячейки Партии регионов.

В ходе судебного разбирательства мужчина своей вины не признал, утверждал, что его задержали незаконно, а доказательства сфабрикованы. В то же время он заявил, что ранее приносил присягу и подписывал обязательство о сотрудничестве с тогдашними спецслужбами, которого, по его словам, придерживается до сих пор.

Суд согласился с доводами обвинения и признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

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