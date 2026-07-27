Ексрегіонал із Сумщини отримав 15 років тюрми за держзраду та передачу ФСБ даних про ЗСУ, - ОГП

Суд визнав винним у державній зраді 58-річного жителя Тростянця Сумської області, який співпрацював із ФСБ РФ. За передачу ворогу інформації про українських військових чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генерального прокурора, прокурори Сумської обласної прокуратури довели, що засуджений в умовах воєнного стану працював на російську спецслужбу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними слідства, з лютого 2024 року чоловік підтримував зв'язок зі співробітником ФСБ РФ. Він збирав інформацію про місця дислокації підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань в Охтирському районі, передаючи російському куратору координати, дані про чисельність особового складу та військової техніки.

Крім того, після передачі розвідданих засуджений закликав представника ФСБ якнайшвидше завдавати ударів по місцях перебування українських захисників. Також він отримував завдання шукати інших людей, готових до співпраці з російською спецслужбою.

У прокуратурі зазначили, що засуджений є уродженцем Росії та громадянином України. До здобуття Україною незалежності він проходив військову службу в кількох російських містах, а згодом був членом місцевого осередку "Партії регіонів".

Під час судового розгляду чоловік своєї вини не визнав, стверджував, що його затримали незаконно, а докази сфабриковані. Водночас він заявив, що раніше складав присягу та підписував зобов'язання про співпрацю з тодішніми спецслужбами, яких, за його словами, дотримується й досі.

Суд погодився з доводами обвинувачення та визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Читайте: Наводила російські удари по Харкову: охоронницю ліцею засуджено до 15 років ув’язнення, - СБУ