Украину ждут многолетние переговоры о вступлении в ЕС, – Косиняк-Камыш

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС будут длительными, а самыми сложными станут вопросы верховенства права.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Wirtualna Polska.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Косиняка-Камыша, одним из самых сложных направлений переговоров станет кластер, охватывающий вопросы верховенства права, судебной системы и антикоррупционной политики.

"Похоже, что впереди у нас много лет переговоров о вступлении с Украиной. Это не произойдет быстро", — подчеркнул польский министр.

Он также упомянул заявление бывшего президента Польши Анджея Дуды, который во время выступления в Верховной Раде заявлял, что будет поддерживать как можно более быстрое вступление Украины в ЕС. По мнению Косиняка-Камыша, такой сценарий сейчас выглядит маловероятным.

Польский министр выразил сомнения относительно готовности украинских элит

Косиняк-Камыш также поставил под сомнение готовность украинских политических элит полностью интегрироваться в европейское правовое пространство.

"Вопрос заключается в том, действительно ли Украина и ее элиты хотят вступить в Европейский Союз. Не удобнее ли некоторым жить в мире, где нет правил ЕС, а пользование частью его преимуществ является предметом споров? На этот вопрос Украина должна ответить сама", — заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ЕС 17 июля начнется рассмотрение второго и третьего кластеров для Украины, — СМИ