В ЕС 17 июля начнется рассмотрение второго и третьего кластеров для Украины, — СМИ

Рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения начнет рассмотрение результатов скрининга для Украины и Молдовы 17 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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Начало технического этапа переговоров

Сообщается, что в Совете ЕС на техническом уровне начинается подготовка к открытию переговорных кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы.

"Завтра COELA приступает к официальному рассмотрению результатов скрининга по кластерам 2 и 3", — сообщил один из собеседников.

Это означает начало подготовительного процесса для дальнейшего открытия соответствующих направлений переговоров.

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Активизация процесса ожидается осенью

В то же время источники отмечают, что не стоит ожидать быстрых решений в ближайшее время. Активная фаза открытия кластеров, по их словам, начнется уже в начале сентября.

До летнего перерыва рабочая группа проведет всего два заседания — 17 и 22 июля. После этого COELA возобновит работу с 1 сентября.

Ранее в Брюсселе 14 июля для Украины открыли шестой переговорный кластер, касающийся внешних отношений. Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка заявлял, что открытие других кластеров не откладывают на период после лета.

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