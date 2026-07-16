В ЕС 17 июля начнется рассмотрение второго и третьего кластеров для Украины, — СМИ
Рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения начнет рассмотрение результатов скрининга для Украины и Молдовы 17 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Начало технического этапа переговоров
Сообщается, что в Совете ЕС на техническом уровне начинается подготовка к открытию переговорных кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы.
"Завтра COELA приступает к официальному рассмотрению результатов скрининга по кластерам 2 и 3", — сообщил один из собеседников.
Это означает начало подготовительного процесса для дальнейшего открытия соответствующих направлений переговоров.
Активизация процесса ожидается осенью
В то же время источники отмечают, что не стоит ожидать быстрых решений в ближайшее время. Активная фаза открытия кластеров, по их словам, начнется уже в начале сентября.
До летнего перерыва рабочая группа проведет всего два заседания — 17 и 22 июля. После этого COELA возобновит работу с 1 сентября.
Ранее в Брюсселе 14 июля для Украины открыли шестой переговорный кластер, касающийся внешних отношений. Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка заявлял, что открытие других кластеров не откладывают на период после лета.
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