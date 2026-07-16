У ЄС 17 липня стартує розгляд другого і третього кластерів для України, - ЗМІ

Робоча група Ради ЄС з питань розширення почне розгляд результатів скринінгу для України та Молдови 17 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

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Початок технічного етапу переговорів

Повідомляється, що у Раді ЄС на технічному рівні стартує підготовка до відкриття перемовних кластерів 2 та 3 для України та Молдови.

"Завтра COELA починає офіційний розгляд результатів скринінгу за кластерами 2 та 3", – повідомив один зі співрозмовників.

Це означає початок підготовчого процесу для подальшого відкриття відповідних напрямів переговорів.

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Активізація процесу очікується восени

Водночас джерела зазначають, що не варто очікувати швидких рішень найближчим часом. Активна фаза відкриття кластерів, за їхніми словами, розпочнеться вже на початку вересня.

До літньої перерви робоча група матиме лише два засідання — 17 та 22 липня. Після цього COELA відновить роботу з 1 вересня.

Раніше у Брюсселі 14 липня для України відкрили шостий перемовний кластер, який стосується зовнішніх відносин. Віцепрем’єр з питань євроінтеграції Тарас Качка заявляв, що відкриття інших кластерів не відкладають на період після літа.

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