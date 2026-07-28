Україну чекають багаторічні переговори про вступ до ЄС, - Косіняк-Камиш

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що переговори про вступ України до ЄС будуть тривалими, а найскладнішими стануть питання верховенства права.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він зазначив в інтерв'ю Wirtualna Polska.

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За словами Косіняка-Камиша, одним із найважчих переговорних напрямків буде кластер, який охоплює питання верховенства права, судової системи та антикорупційної політики.

"Схоже, що попереду у нас багато років переговорів про вступ з Україною. Це не станеться швидко", – наголосив польський міністр.

Він також згадав заяву колишнього президента Польщі Анджей Дуда, який під час виступу у Верховній Раді заявляв, що підтримуватиме якнайшвидший вступ України до ЄС. На думку Косіняка-Камиша, такий сценарій нині виглядає малоймовірним.

Польський міністр висловив сумніви щодо готовності українських еліт

Косіняк-Камиш також поставив під сумнів готовність українських політичних еліт повністю інтегруватися до європейського правового простору.

"Питання полягає в тому, чи справді Україна та її еліти хочуть вступити до Європейського Союзу. Чи не зручніше деяким жити у світі, де немає правил ЄС, а користування частиною його переваг є предметом суперечок? На це питання Україна повинна відповісти сама", – заявив він.

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