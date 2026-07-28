Бернем высказался о возможных контактах с Путиным: Буду ориентироваться на Зеленского
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заверил, что не будет предпринимать ничего, что могло бы ослабить позиции Украины, а в отношении возможных контактов с Путиным будет учитывать позицию Владимира Зеленского.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью журналистке BBC News Лоре Кюнсберг.
Комментируя возможность телефонного разговора с Путиным, британский премьер отметил, что все будет зависеть от конкретных обстоятельств.
"Мне нужно знать, при каких обстоятельствах поступил бы такой запрос. На этот вопрос трудно ответить однозначно. Прежде всего я хотел бы ориентироваться на человека, от которого сам ожидал бы ответа — президента Зеленского", — сказал он.
По словам главы британского правительства, поддержка Украины со стороны Великобритании остается непоколебимой.
"Моя поддержка Украины непоколебима. Она стопроцентная. Я буду делать то, что сами украинцы сочтут правильным и необходимым. Они найдут во мне преданного союзника", — подчеркнул Бернем.
В то же время он заверил, что не будет принимать никаких решений, которые могли бы ослабить позиции украинского президента.
"Я не сделал бы ничего — абсолютно ничего — что подорвало бы позиции Зеленского в конфликте, в котором он находится", — заявил премьер-министр Великобритании.
Что предшествовало?
В понедельник, 27 июля, на военно-морской базе Королевского флота в Портсмуте состоялась первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема.
В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшей помощи Украине и совместного оборонного производства.
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