Бернем высказался о возможных контактах с Путиным: Буду ориентироваться на Зеленского

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заверил, что не будет предпринимать ничего, что могло бы ослабить позиции Украины, а в отношении возможных контактов с Путиным будет учитывать позицию Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью журналистке BBC News Лоре Кюнсберг.

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Комментируя возможность телефонного разговора с Путиным, британский премьер отметил, что все будет зависеть от конкретных обстоятельств.

"Мне нужно знать, при каких обстоятельствах поступил бы такой запрос. На этот вопрос трудно ответить однозначно. Прежде всего я хотел бы ориентироваться на человека, от которого сам ожидал бы ответа — президента Зеленского", — сказал он.

По словам главы британского правительства, поддержка Украины со стороны Великобритании остается непоколебимой.

"Моя поддержка Украины непоколебима. Она стопроцентная. Я буду делать то, что сами украинцы сочтут правильным и необходимым. Они найдут во мне преданного союзника", — подчеркнул Бернем.

В то же время он заверил, что не будет принимать никаких решений, которые могли бы ослабить позиции украинского президента.

"Я не сделал бы ничего — абсолютно ничего — что подорвало бы позиции Зеленского в конфликте, в котором он находится", — заявил премьер-министр Великобритании.

Что предшествовало?

В понедельник, 27 июля, на военно-морской базе Королевского флота в Портсмуте состоялась первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема.

В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшей помощи Украине и совместного оборонного производства.

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