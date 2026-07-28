Бернем висловився про можливі контакти з Путіним: Орієнтуватимуся на Зеленського

Прем'єр Великої Британії Енді Бернем запевнив, що не робитиме нічого, що могло б послабити позиції України, а щодо можливих контактів із Путіним враховуватиме позицію Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю журналістці BBC News Лорі Кюнсберг.

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Коментуючи можливість телефонної розмови з Путіним, британський прем'єр зазначив, що все залежатиме від конкретних обставин.

"Мені потрібно знати, за яких обставин надійшов би такий запит. На це питання важко відповісти прямо. Насамперед я хотів би орієнтуватися на людину, від якої сам очікував би відповіді - президента Зеленського", - сказав він.

За словами глави британського уряду, підтримка України з боку Великої Британії залишається непохитною.

"Моя підтримка України є непохитною. Вона стовідсоткова. Я робитиму те, що самі українці вважатимуть правильним і необхідним. Вони матимуть у мені відданого союзника", - підкреслив Бернем.

Водночас він запевнив, що не ухвалюватиме жодних рішень, які могли б послабити позиції українського президента.

"Я не зробив би нічого - абсолютно нічого - що підірвало б позиції Зеленського у конфлікті, в якому він перебуває", - заявив прем'єр-міністр Великої Британії.

Що передувало?

У понеділок, 27 липня, на військово-морській базі Королівського флоту Портсмут відбулася перша зустріч президента України Володимира Зеленського та нового прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернема.

Під час зустрічі йшлося про подальшу допомогу Україні та спільне оборонне виробництво.

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