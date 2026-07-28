Индийцу, изнасиловавшему 13-летнюю девочку в Ивано-Франковске, грозит 15 лет тюрьмы

В Ивано-Франковске предстанет перед судом 24-летний гражданин Индии, подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки. Он три года скрывался от следствия. В начале июня 2026 года подозреваемого задержали в Сербии и экстрадировали в Украину.

Об этом сообщили на странице областной прокуратуры в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"По данным следствия, в январе 2023 года обвиняемый — на тот момент студент 4-го курса одного из университетов Ивано-Франковска — познакомился в соцсетях с 13-летней девочкой. После нескольких месяцев переписки, завоевав доверие школьницы, он пригласил ее в свою съемную квартиру в Ивано-Франковске под предлогом "познакомиться вживую и провести время вместе". Когда девочка пришла, злоумышленник напоил ее алкоголем и совершил в отношении нее действия сексуального характера", — говорится в сообщении.

Девочка рассказала обо всем родителям, которые сразу обратились в полицию.

8 марта 2023 года иностранцу было предъявлено подозрение. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере более 805 тысяч гривен.

Подозреваемый внес залог и, нарушив запрет не покидать пределы Ивано-Франковска, выехал за границу. Его объявили в розыск. Более трех лет мужчина скрывался от следствия.

"В начале июня 2026 года злоумышленника задержали в Сербии и экстрадировали в Украину. Из-за нарушения требований меры пресечения суд поместил иностранца под стражу без определения размера залога", — сообщают в прокуратуре.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. 26 августа 2026 года в Ивано-Франковском городском суде начнется рассмотрение дела по существу.

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