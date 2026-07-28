Індійцю, який зґвалтував 13-річну дівчинку у Івано-Франківську, загрожує 15 років в’язниці

В Івано-Франківську судитимуть 24-річного громадянина Індії, якого підозрюють у зґвалтуванні 13-літньої дівчини. Він три роки переховувався від слідства. На початку червня 2026 року підозрюваного затримали в Сербії та екстрадували в Україну.

Про це повідомили на Facebook-сторінці обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"За даними слідства, у січні 2023 році обвинувачений - на той час студент 4 курсу одного з університетів Івано-Франківська - познайомився в соцмережах з 13-літньою дівчиною. Після кількох місяців листування, увійшовши в довіру до школярки, іноземець запросив її до своєї орендованої квартири в Івано-Франківську під приводом "познайомитися наживо та провести час разом". Коли дівчина прийшла, зловмисник напоїв її алкоголем та вчинив щодо неї дії сексуального характеру", - йдеться у дописі.

Дівчинка розповіла про все батькам, які одразу звернулися до поліції.

8 березня 2023 року іноземцю повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі понад 805 тисяч гривень.

Підозрюваний вніс заставу і, порушивши заборону не покидати межі Івано-Франківська, виїхав за кордон. Його оголосили у розшук. Понад три роки чоловік переховувався від слідства.

"На початку червня 2026 року зловмисника затримали в Сербії та екстрадували в Україну. Через порушення вимог запобіжного заходу суд відправив іноземця під варту без визначення розміру застави", - інформують у прокуратурі.

Зараз підозрюваний перебуває в СІЗО. 26 серпня 2026 в Івано-Франківському міському суді розпочнеться розгляд справи по суті.

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