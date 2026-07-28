Путин приказал готовить бюджет РФ к новым годам войны: Кремль уже потратил более $746 млрд, - российские СМИ

Российский диктатор Владимир Путин поручил заложить в федеральный бюджет России на 2027-2029 годы приоритетное финансирование оборонной сферы. Несмотря на рекордные военные расходы, дефицит бюджета РФ продолжает расти, а власти вынуждены сокращать гражданские программы и наращивать государственный долг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности The Moscow Times.

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Соответствующее заявление Путин сделал во время встречи с депутатами Госдумы РФ VIII созыва. Он традиционно обвинил Запад в "русофобии" и санкционном давлении, заявив, что Россию якобы не удастся "сломить". По его словам, главными приоритетами нового бюджета должны оставаться укрепление обороноспособности и выполнение социальных обязательств.

В то же время реальные расходы Кремля на войну уже значительно превышают первоначальные бюджетные планы. Если на 2026 год на статью "Национальная оборона" было предусмотрено 12,9 трлн рублей, то фактические расходы могут оказаться больше еще на 4-5 трлн рублей.

Чтобы покрыть эти расходы, Министерство финансов РФ готовит сокращение финансирования гражданских программ и планирует привлечь еще 2-3 трлн рублей государственного долга.

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По подсчетам научного сотрудника Немецкого института международной безопасности Яниса Клюге, только за первый квартал 2026 года Россия потратила на войну против Украины 5,9 трлн рублей. Это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом с начала полномасштабного вторжения расходы России на войну уже превысили 53 трлн рублей, или более 746 млрд долларов. По оценкам эксперта, этих средств хватило бы почти на 28 лет финансирования всей системы здравоохранения России или примерно на 30 лет финансирования образования при нынешнем уровне расходов.

Эксперты также отмечают, что концентрация ресурсов на войне всё сильнее сказывается на других сферах российской экономики. Несмотря на повышение налогов, доходы бюджета не соответствуют ожиданиям, а дефицит федерального бюджета по итогам первого полугодия уже приблизился к 6 трлн рублей. К концу года он может вырасти до 7 трлн рублей.

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