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Новини Витрати РФ на війну
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Путін наказав готувати бюджет РФ до нових років війни: Кремль уже витратив понад $746 млрд, - росЗМІ

Путін доручив зберегти пріоритетне фінансування війни у бюджеті Росії до 2029 року

Російський диктатор Володимир Путін доручив закласти у федеральний бюджет Росії на 2027–2029 роки пріоритетне фінансування оборонної сфери. Попри рекордні військові витрати, дефіцит бюджету РФ продовжує зростати, а влада змушена урізати цивільні програми та нарощувати державний борг.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема The Moscow Times.

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Відповідну заяву Путін зробив під час зустрічі з депутатами Держдуми РФ VIII скликання. Він традиційно звинуватив Захід у "русофобії" та санкційному тиску, заявивши, що Росію нібито не вдасться "зламати". За його словами, головними пріоритетами нового бюджету мають залишатися зміцнення обороноздатності та виконання соціальних зобов'язань.

Водночас реальні витрати Кремля на війну вже значно перевищують початкові бюджетні плани. Якщо на 2026 рік на статтю "Національна оборона" було передбачено 12,9 трлн рублів, то фактичні видатки можуть бути більшими ще на 4–5 трлн рублів.

Щоб покрити ці витрати, Міністерство фінансів РФ готує скорочення фінансування цивільних програм та планує залучити ще 2–3 трлн рублів державного боргу.

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За підрахунками наукового співробітника Німецького інституту міжнародної безпеки Яніса Клюге, лише за перший квартал 2026 року Росія витратила на війну проти України 5,9 трлн рублів. Це майже на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення витрати Росії на війну вже перевищили 53 трлн рублів, або понад 746 млрд доларів. За оцінками експерта, цих коштів вистачило б майже на 28 років фінансування всієї системи охорони здоров'я Росії або приблизно на 30 років фінансування освіти за нинішнього рівня видатків.

Експерти також зазначають, що концентрація ресурсів на війні дедалі сильніше б'є по інших сферах російської економіки. Попри підвищення податків, доходи бюджету не відповідають очікуванням, а дефіцит федеральної скарбниці за підсумками першого півріччя вже наблизився до 6 трлн рублів. До кінця року він може зрости до 7 трлн рублів.

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Автор: 

путін володимир (13501) витрати (166) війна в Україні (8921)
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Топ коментарі
+6
Кожен місяць ситуація змінюється корінно не на користь рф я би на його місці не був би таким оптимістичним на два роки...
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28.07.2026 15:49 Відповісти
+6
Як алкоголік. Поки не винесе все з хати і не пропʼє, не заспокоїться. Чекаємо на продаж Курил Японії.
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28.07.2026 15:57 Відповісти
+6
Ніхто не може так знищувати росію як це робить путін! росія приречена на знищення власною владою!
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28.07.2026 16:00 Відповісти

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