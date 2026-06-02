УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11469 відвідувачів онлайн
Новини Витрати РФ на війну
562 12

Витрати на війну проти України стають непосильними для бюджету РФ, - Bloomberg

Центробанк та Мінфін РФ б’ють на сполох через діру в бюджеті

Посадовці Міністерства фінансів і Центрального банку Росії попередили Кремль, що нинішній рівень прогнозованих витрат на війну проти України загрожує небезпечним збільшенням дефіциту держбюджет.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Витрати на війну стають непосильними 

За даними агентства, представники Мінфіну РФ і Центробанку запропонували Кремлю переглянути оборонні видатки.

Однак серед російських політиків виникли розбіжності. Так, представники Міноборони і деякі кремлівські чиновники наполягають на збереженні військових витрат і вважають, що їх скорочення завдасть серйозної шкоди економіці, оскільки багато підприємств залежать від військових контрактів.

Ба більше, російське Міноборони просить про додаткове фінансування. За оцінками співрозмовників агентства, цього року відомству можуть знадобитися додаткові $36 мільярдів.

Деякі джерела повідомили агентству, що Путін доручив Мінфіну РФ знайти способи скорочення витрат в інших сферах бюджету, перш ніж зменшувати витрати на війну.

Водночас, як зауважує Bloomberg, масштаб будь-яких скорочень витрат залежатиме виключно від Путіна, оскільки жодні важливі бюджетні рішення не ухвалюються без його схвалення.

Зазначається, що за перші чотири місяці 2026 року дефіцит федерального бюджету РФ зріс до $82,6 млрд, або до 2,5% ВВП. Це приблизно на 50% більше від показника, закладеного на весь рік.

Читайте також: Військові витрати Росії на 66% перевищують офіційні, – німецька розвідка

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що переробка нафти у РФ впала до мінімуму за 16 років після атак України на НПЗ.

Читайте також: Один день війни обходиться Україні у 450 млн доларів, - Сибіга

Автор: 

бюджет (3381) путін володимир (25427) витрати (371) росія (70236)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
У будь-якої країни, яка веде війну завжди проблеми з грошима. Незрозуміло чому цю тему розганяють саме зараз, коли ціни на нафту в районі 100 баксів?
показати весь коментар
02.06.2026 00:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тільки двушечками на мацкву тепер не обійдуться!
показати весь коментар
02.06.2026 00:22 Відповісти
У будь-якої країни, яка веде війну завжди проблеми з грошима. Незрозуміло чому цю тему розганяють саме зараз, коли ціни на нафту в районі 100 баксів?
показати весь коментар
02.06.2026 00:27 Відповісти
рашка вже на тому етапі занепаду, що нафта і по 200 баксів за барель їй вже мало допоможе.
показати весь коментар
02.06.2026 00:40 Відповісти
Найімовірніше США на етапі передвиборної компанії. Знову будуть примушувати до переговорів. Телемарафон занадто агресивно атакує про як все погано в рашке і чудово у нас, в тому числі на фронті.
показати весь коментар
02.06.2026 00:48 Відповісти
Ви ще дивитеся телемарахвон? Може ще й совєтську газету "Правда" перечитуєте?
показати весь коментар
02.06.2026 00:54 Відповісти
А у вас телемарафон із газетою правда асоціюється?
Чого тоді казки з цього марафону розповідаєте, що у раші все погано навіть при 200 баксах за барель?
показати весь коментар
02.06.2026 00:59 Відповісти
Даже судячи з курсу рубля у них все ок.
показати весь коментар
02.06.2026 00:56 Відповісти
Так то мабуть брехня, що в Криму бензин по талонах?
І Київ разом з китаєм, іраном і кндр пʼятий рік беруть мабуть тому, що у них все ок?
показати весь коментар
02.06.2026 01:09 Відповісти
https://www.instagram.com/reel/DATl8wRNqOz/
показати весь коментар
02.06.2026 00:37 Відповісти
Це я вже третій рік чую, "коли товстий ссохне худий сдохне"
показати весь коментар
02.06.2026 00:39 Відповісти
а коли худого багаті підгодовують?
показати весь коментар
02.06.2026 00:50 Відповісти
А Буданга сказав, що ще й на Вірменію вистачить
показати весь коментар
02.06.2026 01:02 Відповісти
 
 