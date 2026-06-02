Витрати на війну проти України стають непосильними для бюджету РФ, - Bloomberg

Посадовці Міністерства фінансів і Центрального банку Росії попередили Кремль, що нинішній рівень прогнозованих витрат на війну проти України загрожує небезпечним збільшенням дефіциту держбюджет.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Витрати на війну стають непосильними

За даними агентства, представники Мінфіну РФ і Центробанку запропонували Кремлю переглянути оборонні видатки.

Однак серед російських політиків виникли розбіжності. Так, представники Міноборони і деякі кремлівські чиновники наполягають на збереженні військових витрат і вважають, що їх скорочення завдасть серйозної шкоди економіці, оскільки багато підприємств залежать від військових контрактів.

Ба більше, російське Міноборони просить про додаткове фінансування. За оцінками співрозмовників агентства, цього року відомству можуть знадобитися додаткові $36 мільярдів.

Деякі джерела повідомили агентству, що Путін доручив Мінфіну РФ знайти способи скорочення витрат в інших сферах бюджету, перш ніж зменшувати витрати на війну.

Водночас, як зауважує Bloomberg, масштаб будь-яких скорочень витрат залежатиме виключно від Путіна, оскільки жодні важливі бюджетні рішення не ухвалюються без його схвалення.

Зазначається, що за перші чотири місяці 2026 року дефіцит федерального бюджету РФ зріс до $82,6 млрд, або до 2,5% ВВП. Це приблизно на 50% більше від показника, закладеного на весь рік.

Нагадаємо:

