Расходы на войну против Украины становятся непосильными для бюджета РФ, – Bloomberg
Чиновники Министерства финансов и Центрального банка России предупредили Кремль, что нынешний уровень прогнозируемых расходов на войну против Украины грозит опасным увеличением дефицита госбюджета.
Об этом пишетBloomberg со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.
По данным агентства, представители Минфина РФ и Центробанка предложили Кремлю пересмотреть оборонные расходы.
Однако среди российских политиков возникли разногласия. Так, представители Минобороны и некоторые кремлевские чиновники настаивают на сохранении военных расходов и считают, что их сокращение нанесет серьезный ущерб экономике, поскольку многие предприятия зависят от военных контрактов.
Более того, российское Минобороны просит о дополнительном финансировании. По оценкам собеседников агентства, в этом году ведомству могут понадобиться дополнительные $36 миллиардов.
Некоторые источники сообщили агентству, что Путин поручил Минфину РФ найти способы сокращения расходов в других сферах бюджета, прежде чем уменьшать расходы на войну.
В то же время, как отмечает Bloomberg, масштаб любых сокращений расходов будет зависеть исключительно от Путина, поскольку никакие важные бюджетные решения не принимаются без его одобрения.
Отмечается, что за первые четыре месяца 2026 года дефицит федерального бюджета РФ вырос до $82,6 млрд, или до 2,5% ВВП. Это примерно на 50% больше показателя, заложенного на весь год.
Напомним:
Ранее сообщалось, что переработка нефти в РФ упала до минимума за 16 лет после атак Украины на НПЗ.
Чого тоді казки з цього марафону розповідаєте, що у раші все погано навіть при 200 баксах за барель?
І Київ разом з китаєм, іраном і кндр пʼятий рік беруть мабуть тому, що у них все ок?
"Зеленка" допомогла, не інакше.
Що "хохлам" перешкода, то русскім подспорьє.
Будуть дрони в потрібній кількості та якості - русня закінчиться швидше.
Ну то де? Урядовий квартал весь в руїнах? Дєрзкіє європєйци повераються на батьківщини "в цинках"? Минулий масований був більш руйнівним.
Просування у них третій місяць поспіль сповільнювалось. І судячи з кількості знищеної автотехніки та проблем з бензином в Криму, сильно легше їм в осяжному майбутньому не стане.
Цікаво, скільки з них за переконанням, а скільки - по долгу служби?
99% -- по долгу служби.