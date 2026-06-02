Расходы на войну против Украины становятся непосильными для бюджета РФ, – Bloomberg

Центробанк и Минфин РФ бьют тревогу из-за дыры в бюджете

Чиновники Министерства финансов и Центрального банка России предупредили Кремль, что нынешний уровень прогнозируемых расходов на войну против Украины грозит опасным увеличением дефицита госбюджета.

Об этом пишетBloomberg со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Расходы на войну становятся непосильными 

По данным агентства, представители Минфина РФ и Центробанка предложили Кремлю пересмотреть оборонные расходы.

Однако среди российских политиков возникли разногласия. Так, представители Минобороны и некоторые кремлевские чиновники настаивают на сохранении военных расходов и считают, что их сокращение нанесет серьезный ущерб экономике, поскольку многие предприятия зависят от военных контрактов.

Более того, российское Минобороны просит о дополнительном финансировании. По оценкам собеседников агентства, в этом году ведомству могут понадобиться дополнительные $36 миллиардов.

Некоторые источники сообщили агентству, что Путин поручил Минфину РФ найти способы сокращения расходов в других сферах бюджета, прежде чем уменьшать расходы на войну.

В то же время, как отмечает Bloomberg, масштаб любых сокращений расходов будет зависеть исключительно от Путина, поскольку никакие важные бюджетные решения не принимаются без его одобрения.

Отмечается, что за первые четыре месяца 2026 года дефицит федерального бюджета РФ вырос до $82,6 млрд, или до 2,5% ВВП. Это примерно на 50% больше показателя, заложенного на весь год.

Ранее сообщалось, что переработка нефти в РФ упала до минимума за 16 лет после атак Украины на НПЗ.

Топ комментарии
Зараз ці "непосильні витрати" по всій Україні літають, вони просто не в курсі аналітики блумберга.
02.06.2026 02:17 Ответить
тільки двушечками на мацкву тепер не обійдуться!
02.06.2026 00:22 Ответить
У будь-якої країни, яка веде війну завжди проблеми з грошима. Незрозуміло чому цю тему розганяють саме зараз, коли ціни на нафту в районі 100 баксів?
02.06.2026 00:27 Ответить
02.06.2026 00:40 Ответить
Найімовірніше США на етапі передвиборної компанії. Знову будуть примушувати до переговорів. Телемарафон занадто агресивно атакує про як все погано в рашке і чудово у нас, в тому числі на фронті.
Ви ще дивитеся телемарахвон? Може ще й совєтську газету "Правда" перечитуєте?
А у вас телемарафон із газетою правда асоціюється?
Чого тоді казки з цього марафону розповідаєте, що у раші все погано навіть при 200 баксах за барель?
02.06.2026 00:59 Ответить
Дефіцит бюджету досяг 2.5 процента ввп, це навіть смішно проти нашого
Дефіцит державного бюджету України у 2025 році становив 18,3% ВВП при запланованому - 25,8% ВВП. І це при зруйнованій промисловості, відсутності робочих рук, постійних обстрілах. І тобі смішно?
Оце гівномарафон хто ще дивиться?
Даже судячи з курсу рубля у них все ок.
Так то мабуть брехня, що в Криму бензин по талонах?
І Київ разом з китаєм, іраном і кндр пʼятий рік беруть мабуть тому, що у них все ок?
Дронова атака на трасу. Подивимося до чого це призведе.
Канєшна все Ок, вже другий рік штурмують Малу Токмачку.
І щодня нові території захоплюють.
Особливо багато в травні захопили.
"Зеленка" допомогла, не інакше.
Що "хохлам" перешкода, то русскім подспорьє.
ти багато доларів купив по тому курсу?
https://www.instagram.com/reel/DATl8wRNqOz/
Це я вже третій рік чую, "коли товстий ссохне худий сдохне"
а коли худого багаті підгодовують?
раніше закінчаться 20 млн українців чи 150 млн росіян?
Залежить від фінансування.
Будуть дрони в потрібній кількості та якості - русня закінчиться швидше.
Тобі можна редактором на зеленому телемарафоні працювати. В ідеальному світі наших мрій саме так. Все дуже просто. Збільшити фінансування - і українці гинути перестануть. Реалії же і перспективи зовсім інші.
Реалії - на Діпстейті. І в туапсінє.
Яка реальність на Діпстейті? На діпстейті ми уже Москву захопили? Може хоча б Донецьк? Треба зайти перевірити, може я щось пропустив. У росіян сповільнилося просування - і вже паморочиться в голові від успіху? А сьогоднішній Київ - це тобі не реальність?
Русня пафосно радила послам тікати з Києва, мовляв, разнєсьом всьо.
Ну то де? Урядовий квартал весь в руїнах? Дєрзкіє європєйци повераються на батьківщини "в цинках"? Минулий масований був більш руйнівним.
Просування у них третій місяць поспіль сповільнювалось. І судячи з кількості знищеної автотехніки та проблем з бензином в Криму, сильно легше їм в осяжному майбутньому не стане.
ну не 150, а по друге, не дуже то кацапня і хоче здихати, звичайно ще дебілів там вистачає і силою мобілізують, але точно не таку кількість, і чим вищі будуть втрати кацапні тим менше буде бажаючих
А Буданга сказав, що ще й на Вірменію вистачить
як добре, що у нас з фінансами все чудово.
Зараз ці "непосильні витрати" по всій Україні літають, вони просто не в курсі аналітики блумберга.
Так само Україна "дємографічєскі капітуліровала", але травневий Діпстейт просто не в курсі цього, та й русня теж не знає, що вже прорвала фронт на багатьох ділянках аж до Полтави та Дніпра.
У коментарях - сеанс віри в росію у виконанні "унтєрмєньшєй".
Цікаво, скільки з них за переконанням, а скільки - по долгу служби?
1% -- за переконанням;
99% -- по долгу служби.
