Расходы на войну против Украины становятся непосильными для бюджета РФ, – Bloomberg

Чиновники Министерства финансов и Центрального банка России предупредили Кремль, что нынешний уровень прогнозируемых расходов на войну против Украины грозит опасным увеличением дефицита госбюджета.

Об этом пишетBloomberg со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Расходы на войну становятся непосильными

По данным агентства, представители Минфина РФ и Центробанка предложили Кремлю пересмотреть оборонные расходы.

Однако среди российских политиков возникли разногласия. Так, представители Минобороны и некоторые кремлевские чиновники настаивают на сохранении военных расходов и считают, что их сокращение нанесет серьезный ущерб экономике, поскольку многие предприятия зависят от военных контрактов.

Более того, российское Минобороны просит о дополнительном финансировании. По оценкам собеседников агентства, в этом году ведомству могут понадобиться дополнительные $36 миллиардов.

Некоторые источники сообщили агентству, что Путин поручил Минфину РФ найти способы сокращения расходов в других сферах бюджета, прежде чем уменьшать расходы на войну.

В то же время, как отмечает Bloomberg, масштаб любых сокращений расходов будет зависеть исключительно от Путина, поскольку никакие важные бюджетные решения не принимаются без его одобрения.

Отмечается, что за первые четыре месяца 2026 года дефицит федерального бюджета РФ вырос до $82,6 млрд, или до 2,5% ВВП. Это примерно на 50% больше показателя, заложенного на весь год.

Читайте также: Военные расходы России на 66% превышают официальные, – немецкая разведка

Напомним:

Ранее сообщалось, что переработка нефти в РФ упала до минимума за 16 лет после атак Украины на НПЗ.

Читайте также: Один день войны обходится Украине в 450 млн долларов, – Сибига