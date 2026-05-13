Один день війни обходиться Україні у 450 млн доларів, - Сибіга

Один день повномасштабної війни з Росією коштує Україні приблизно 450 мільйонів доларів.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив під час міжнародної безпекової конференції PISM Strategic Ark Conference, передає Цензор.НЕТ з посиланням на матеріал РБК-Україна.

За словами міністра, Україна щодня платить не лише фінансову, а й людську ціну.

"Близько 450 млн доларів коштує Україні один день війни. Крім того, ми платимо кров’ю солдатів", – сказав Сибіга.

Що Сибіга сказав про мир

Глава МЗС заявив, що 2026 рік може стати вирішальним для досягнення миру.

Водночас він наголосив, що без участі Сполучених Штатів це буде неможливо.

"Нам потрібна їхня участь, але паралельно потрібен їхній вплив і тиск на Росію", – зазначив міністр.

Як змінювалися витрати на війну

У Верховній Раді у вересні минулого року повідомляли, що Україна щодня витрачає на війну 172 мільйони доларів.

У 2024 році, за офіційними оцінками, один день війни коштував бюджету близько 140 мільйонів доларів.

Раніше Андрій Сибіга також заявляв, що для Росії один день війни проти України обходиться майже у мільярд доларів.

