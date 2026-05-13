Один день війни обходиться Україні у 450 млн доларів, - Сибіга

Сибіга заявив, що один день війни коштує Україні 450 млн доларів

Один день повномасштабної війни з Росією коштує Україні приблизно 450 мільйонів доларів.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив під час міжнародної безпекової конференції PISM Strategic Ark Conference, передає Цензор.НЕТ з посиланням на матеріал РБК-Україна.

За словами міністра, Україна щодня платить не лише фінансову, а й людську ціну.

"Близько 450 млн доларів коштує Україні один день війни. Крім того, ми платимо кров’ю солдатів", – сказав Сибіга.

Що Сибіга сказав про мир

Глава МЗС заявив, що 2026 рік може стати вирішальним для досягнення миру.

Водночас він наголосив, що без участі Сполучених Штатів це буде неможливо.

"Нам потрібна їхня участь, але паралельно потрібен їхній вплив і тиск на Росію", – зазначив міністр.

Як змінювалися витрати на війну

У Верховній Раді у вересні минулого року повідомляли, що Україна щодня витрачає на війну 172 мільйони доларів.

У 2024 році, за офіційними оцінками, один день війни коштував бюджету близько 140 мільйонів доларів.

Раніше Андрій Сибіга також заявляв, що для Росії один день війни проти України обходиться майже у мільярд доларів.

Топ коментарі
+14
Не лізли б після 2019 року до мінних полів, не відводили б наші війська із підготовленних укриттів і не зарили 500 мільярдів в асфальт, а витратили на оборону, в січні 2022 року ввели воєнний стан і провели мобілізацію - то скоріше за все і повномасштабного нападу не було.
13.05.2026 11:04 Відповісти
+13
Цей від неробства вже почав всілякі циферки підраховувати?
13.05.2026 10:58 Відповісти
+9
А хтось казав що ядерна зброя сильно дорого коштує тому ми її віддали. А хтось казав що велика армія це погано тому що на неї потрібно багато грошей. А хтось казав що Україні дуже вигідно знижки на кацапський газ тому ми товаришуємо з Сосією. А хтось казав що не потрібно закривати кордони і підривати мости тому що Україні вигідна торгівля з Сосією. Ну як наторгували з рашистами? Зекономили на зброї і на армії? Тепер жріть не обляпайтесь
13.05.2026 11:03 Відповісти
Ага!15 мільярдів на місяць,180 мільярдів на рік!!!Та ми б не витягнули таку суму!
13.05.2026 11:04 Відповісти
І це тільки витрати на армію..воно ще інші статті з держбюджету не порахувало
13.05.2026 11:28 Відповісти
Воно ляпнуло не подумавши!!! Космічні цифри!!!
13.05.2026 11:34 Відповісти
а, скільки млн нам обійшовся захват україни чудо юдо кланом?
скільки горя приніс україні, це зелене гундосе криворагульне невідоме вова.....
13.05.2026 11:05 Відповісти
У скільки млн нам обійшовся захват України чудо юдо кланом?
Читайте заголовок, там щоденний прайс
13.05.2026 12:08 Відповісти
А які «здобутки» для кабміндічів, з отих різних шламбаумів за одну добу війни, поки Українці боронять Україну???
Керівник ФІНМОНІТОРИНГУ пронін якого зеленський призначав десь ховається!!! Але ж уся структура, має функціонувати???? У них же і трудові книжки, і обов'язки, і оті Тіпіай від НацдержСлужби ???
Свириденко, теж не рахує, скільки отримали дєньох особи КабМіндічів з її Уряду!?!? Усьож па регламенту КМУ та купи держсекретарів з міністром КМУ на чолі??.!!!
13.05.2026 11:08 Відповісти
Навіть.тут.гроші попереду всього, я тільки потім цей г...дон згадав про.втраченні життя українців😡😡😡😡
13.05.2026 11:08 Відповісти
а Zельоним Гнидам життя українців це пусте місце ..
13.05.2026 11:17 Відповісти
А скильки якщо не будуть красти, мабуть третину цього буде коштувати
13.05.2026 11:18 Відповісти
А в скільки життів українців?
13.05.2026 11:19 Відповісти
140 млн, 172 млн, 450 млн - чому витрати так різко зросли після викриття шміндічей? чи оця різниця 450-140 = 310 млн і є ті 300 млн, про які мова на плівках НАБУ?
13.05.2026 11:19 Відповісти
Трампона мавпують, він теж не може визначитись з цифрами.
13.05.2026 11:32 Відповісти
це про те, скільки вивозять з України
13.05.2026 11:23 Відповісти
Міністре--а це і твоя провина,бо ні сам ні твої дипломати непрофесіонали вороги України Дипломатія в тебе на нулі і дипломати набираються по оголошені да із числа екскортниць і корупціонерів Так що --краще засунь свій язик в д---у.
13.05.2026 11:24 Відповісти
це з двушачками на мацкву від зеленої погані??
13.05.2026 11:38 Відповісти
Скільки з цієї суми крадуть? Я думаю мінімум половину
13.05.2026 11:40 Відповісти
ще та лошать цей барига
13.05.2026 11:48 Відповісти
Тобто отих 90 лярдів тільки на півроку вистачить.
13.05.2026 12:03 Відповісти
з минулих откровень зєлічки, в скільки б йому обходився кожний день, завчасної наперододні війни оголошеної евакуації, день війни, сьогодні йому взагалі нічого не коштує. інші платять. хтось своїм життям, хтось своїми, а не династії його міндичей, грошима,........
13.05.2026 12:05 Відповісти
Звідки він таку цифру придумав і що він хоче сказати що треба капітулювати ? щось розговорився цей сивоха ,вчора він пропонував перемир'я аеропортів ,забуваючи що це тільки на руку рашистам ,адже наші аеропорти всі закриті з початком повномаштабного вторгнення.
13.05.2026 12:23 Відповісти
а якщо не красти?
13.05.2026 12:30 Відповісти
От брехун!
Півмільярда доларів на день.
То б то 90 мільярдів кредиту - це тільки на 180 днів війни.
А з чого ж тлді живуть прокурори інваліди, десятки міндічей ще нерозкритих, міністрів агропромисловості , які мільярди крадуть отримуючи фінансові допомоги на мільйони гектарів фіктивних та проча корупційна лабутень?
Дядьку,? Ти з глузду їдеш?
13.05.2026 12:42 Відповісти
Це в них такі хотєлки , стільки тирити хочуть кожного дня ? Якщо не воровати та ліквідувати захмарні зряплати , то Україні , можливо , й кредити будуть непотрібні . Дуже гарна держава Україна , не те ,що Китай . Там би їх вже давно розстріляли в мирний час , не кажучи про воєнний .
13.05.2026 15:35 Відповісти
Це на рік - 165 ярдів доларів, а у параші весь воєнний бюджет - 150 і весь на війну його не тратять.
Просто зростає корупційна складова.
13.05.2026 16:15 Відповісти
 
 