Один день войны обходится Украине в 450 млн долларов, – Сибига
Один день полномасштабной войны с Россией обходится Украине примерно в 450 миллионов долларов.
Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во время международной конференции по безопасности PISM Strategic Ark Conference, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал РБК-Украина.
По словам министра, Украина ежедневно платит не только финансовую, но и человеческую цену.
"Около 450 млн долларов стоит Украине один день войны. Кроме того, мы платим кровью солдат", – сказал Сибига.
Что Шмыгаль сказал о мире
Глава МИД заявил, что 2026 год может стать решающим для достижения мира.
В то же время он подчеркнул, что без участия Соединенных Штатов это будет невозможно.
"Нам нужно их участие, но параллельно нужно их влияние и давление на Россию", – отметил министр.
Как менялись расходы на войну
В Верховной Раде в сентябре прошлого года сообщали, что Украина ежедневно тратит на войну 172 миллиона долларов.
В 2024 году, по официальным оценкам, один день войны обходился бюджету примерно в 140 миллионов долларов.
Ранее Андрей Сибига также заявлял, что для России один день войны против Украины обходится почти в миллиард долларов.
скільки горя приніс україні, це зелене гундосе криворагульне невідоме вова.....
Читайте заголовок, там щоденний прайс
Керівник ФІНМОНІТОРИНГУ пронін якого зеленський призначав десь ховається!!! Але ж уся структура, має функціонувати???? У них же і трудові книжки, і обов'язки, і оті Тіпіай від НацдержСлужби ???
Свириденко, теж не рахує, скільки отримали дєньох особи КабМіндічів з її Уряду!?!? Усьож па регламенту КМУ та купи держсекретарів з міністром КМУ на чолі??.!!!
У Верховній Раді у вересні минулого року повідомляли, що Україна щодня витрачає на війну 172 мільйони доларів. Джерело: https://censor.net/ua/n4002942
У 2024 році, за офіційними оцінками, один день війни коштував бюджету близько 140 мільйонів доларів. Джерело: https://censor.net/ua/n4002942
140 млн, 172 млн, 450 млн - чому витрати так різко зросли після викриття шміндічей? чи оця різниця 450-140 = 310 млн і є ті 300 млн, про які мова на плівках НАБУ?
Півмільярда доларів на день.
То б то 90 мільярдів кредиту - це тільки на 180 днів війни.
А з чого ж тлді живуть прокурори інваліди, десятки міндічей ще нерозкритих, міністрів агропромисловості , які мільярди крадуть отримуючи фінансові допомоги на мільйони гектарів фіктивних та проча корупційна лабутень?
Дядьку,? Ти з глузду їдеш?
Просто зростає корупційна складова.