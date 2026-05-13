Один день войны обходится Украине в 450 млн долларов, – Сибига

Один день полномасштабной войны с Россией обходится Украине примерно в 450 миллионов долларов.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во время международной конференции по безопасности PISM Strategic Ark Conference, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал РБК-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам министра, Украина ежедневно платит не только финансовую, но и человеческую цену.

"Около 450 млн долларов стоит Украине один день войны. Кроме того, мы платим кровью солдат", – сказал Сибига.

Читайте также: Шмыгаль на Рамштайне: Украина для обороны в 2026 году нуждается в 60 млрд долл. от партнеров

Что Шмыгаль сказал о мире

Глава МИД заявил, что 2026 год может стать решающим для достижения мира.

В то же время он подчеркнул, что без участия Соединенных Штатов это будет невозможно.

"Нам нужно их участие, но параллельно нужно их влияние и давление на Россию", – отметил министр.

Читайте также: Украине понадобится не менее $120 млрд на следующий год, если война продолжится, — Шмыгаль

Как менялись расходы на войну

В Верховной Раде в сентябре прошлого года сообщали, что Украина ежедневно тратит на войну 172 миллиона долларов.

В 2024 году, по официальным оценкам, один день войны обходился бюджету примерно в 140 миллионов долларов.

Ранее Андрей Сибига также заявлял, что для России один день войны против Украины обходится почти в миллиард долларов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военные расходы России на 66% превышают официальные, – немецкая разведка