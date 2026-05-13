Один день войны обходится Украине в 450 млн долларов, – Сибига

Один день полномасштабной войны с Россией обходится Украине примерно в 450 миллионов долларов.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во время международной конференции по безопасности PISM Strategic Ark Conference, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал РБК-Украина.

По словам министра, Украина ежедневно платит не только финансовую, но и человеческую цену.

"Около 450 млн долларов стоит Украине один день войны. Кроме того, мы платим кровью солдат", – сказал Сибига.

Что Шмыгаль сказал о мире

Глава МИД заявил, что 2026 год может стать решающим для достижения мира.

В то же время он подчеркнул, что без участия Соединенных Штатов это будет невозможно.

"Нам нужно их участие, но параллельно нужно их влияние и давление на Россию", – отметил министр.

Как менялись расходы на войну

В Верховной Раде в сентябре прошлого года сообщали, что Украина ежедневно тратит на войну 172 миллиона долларов.

В 2024 году, по официальным оценкам, один день войны обходился бюджету примерно в 140 миллионов долларов.

Ранее Андрей Сибига также заявлял, что для России один день войны против Украины обходится почти в миллиард долларов.

Автор: 

расходы (157) Сибига Андрей (929) война в Украине (8243)
Топ комментарии
+14
Не лізли б після 2019 року до мінних полів, не відводили б наші війська із підготовленних укриттів і не зарили 500 мільярдів в асфальт, а витратили на оборону, в січні 2022 року ввели воєнний стан і провели мобілізацію - то скоріше за все і повномасштабного нападу не було.
13.05.2026 11:04 Ответить
+13
Цей від неробства вже почав всілякі циферки підраховувати?
13.05.2026 10:58 Ответить
+9
А хтось казав що ядерна зброя сильно дорого коштує тому ми її віддали. А хтось казав що велика армія це погано тому що на неї потрібно багато грошей. А хтось казав що Україні дуже вигідно знижки на кацапський газ тому ми товаришуємо з Сосією. А хтось казав що не потрібно закривати кордони і підривати мости тому що Україні вигідна торгівля з Сосією. Ну як наторгували з рашистами? Зекономили на зброї і на армії? Тепер жріть не обляпайтесь
13.05.2026 11:03 Ответить
Ага!15 мільярдів на місяць,180 мільярдів на рік!!!Та ми б не витягнули таку суму!
13.05.2026 11:04 Ответить
І це тільки витрати на армію..воно ще інші статті з держбюджету не порахувало
13.05.2026 11:28 Ответить
Воно ляпнуло не подумавши!!! Космічні цифри!!!
13.05.2026 11:34 Ответить
а, скільки млн нам обійшовся захват україни чудо юдо кланом?
скільки горя приніс україні, це зелене гундосе криворагульне невідоме вова.....
13.05.2026 11:05 Ответить
У скільки млн нам обійшовся захват України чудо юдо кланом?
Читайте заголовок, там щоденний прайс
13.05.2026 12:08 Ответить
А які «здобутки» для кабміндічів, з отих різних шламбаумів за одну добу війни, поки Українці боронять Україну???
Керівник ФІНМОНІТОРИНГУ пронін якого зеленський призначав десь ховається!!! Але ж уся структура, має функціонувати???? У них же і трудові книжки, і обов'язки, і оті Тіпіай від НацдержСлужби ???
Свириденко, теж не рахує, скільки отримали дєньох особи КабМіндічів з її Уряду!?!? Усьож па регламенту КМУ та купи держсекретарів з міністром КМУ на чолі??.!!!
13.05.2026 11:08 Ответить
Навіть.тут.гроші попереду всього, я тільки потім цей г...дон згадав про.втраченні життя українців😡😡😡😡
13.05.2026 11:08 Ответить
а Zельоним Гнидам життя українців це пусте місце ..
13.05.2026 11:17 Ответить
А скильки якщо не будуть красти, мабуть третину цього буде коштувати
13.05.2026 11:18 Ответить
А в скільки життів українців?
13.05.2026 11:19 Ответить
140 млн, 172 млн, 450 млн - чому витрати так різко зросли після викриття шміндічей? чи оця різниця 450-140 = 310 млн і є ті 300 млн, про які мова на плівках НАБУ?
13.05.2026 11:19 Ответить
Трампона мавпують, він теж не може визначитись з цифрами.
13.05.2026 11:32 Ответить
це про те, скільки вивозять з України
13.05.2026 11:23 Ответить
Міністре--а це і твоя провина,бо ні сам ні твої дипломати непрофесіонали вороги України Дипломатія в тебе на нулі і дипломати набираються по оголошені да із числа екскортниць і корупціонерів Так що --краще засунь свій язик в д---у.
13.05.2026 11:24 Ответить
це з двушачками на мацкву від зеленої погані??
13.05.2026 11:38 Ответить
Скільки з цієї суми крадуть? Я думаю мінімум половину
13.05.2026 11:40 Ответить
ще та лошать цей барига
13.05.2026 11:48 Ответить
Тобто отих 90 лярдів тільки на півроку вистачить.
13.05.2026 12:03 Ответить
з минулих откровень зєлічки, в скільки б йому обходився кожний день, завчасної наперододні війни оголошеної евакуації, день війни, сьогодні йому взагалі нічого не коштує. інші платять. хтось своїм життям, хтось своїми, а не династії його міндичей, грошима,........
13.05.2026 12:05 Ответить
Звідки він таку цифру придумав і що він хоче сказати що треба капітулювати ? щось розговорився цей сивоха ,вчора він пропонував перемир'я аеропортів ,забуваючи що це тільки на руку рашистам ,адже наші аеропорти всі закриті з початком повномаштабного вторгнення.
13.05.2026 12:23 Ответить
а якщо не красти?
13.05.2026 12:30 Ответить
От брехун!
Півмільярда доларів на день.
То б то 90 мільярдів кредиту - це тільки на 180 днів війни.
А з чого ж тлді живуть прокурори інваліди, десятки міндічей ще нерозкритих, міністрів агропромисловості , які мільярди крадуть отримуючи фінансові допомоги на мільйони гектарів фіктивних та проча корупційна лабутень?
Дядьку,? Ти з глузду їдеш?
13.05.2026 12:42 Ответить
Це в них такі хотєлки , стільки тирити хочуть кожного дня ? Якщо не воровати та ліквідувати захмарні зряплати , то Україні , можливо , й кредити будуть непотрібні . Дуже гарна держава Україна , не те ,що Китай . Там би їх вже давно розстріляли в мирний час , не кажучи про воєнний .
13.05.2026 15:35 Ответить
Це на рік - 165 ярдів доларів, а у параші весь воєнний бюджет - 150 і весь на війну його не тратять.
Просто зростає корупційна складова.
13.05.2026 16:15 Ответить
 
 