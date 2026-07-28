Двое российских десантников подозреваются в изнасиловании и убийстве женщины в Буче, - ОГП

Украинские правоохранители сообщили о предъявлении подозрения двум российским военнослужащим, которых подозревают в изнасиловании и убийстве 34-летней жительницы Бучи во время оккупации города в марте 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины, подозреваемыми являются военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ.

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По данным следствия, один из них был заместителем командира взвода, другой - старшим механиком-водителем самоходно-артиллерийского взвода.

Следствие установило, что преступление произошло на улице Вокзальной в Буче. Российские военные привели гражданскую женщину в дом, где в тот момент находились еще пятеро оккупантов.

По версии следствия, применяя физическое насилие, подозреваемые поочередно изнасиловали женщину. Когда она попыталась сбежать, один из военных открыл по ней прицельный огонь. От полученных ранений потерпевшая скончалась.

Обоим российским военнослужащим сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с гражданским населением, сопряженное с сексуальным насилием. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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