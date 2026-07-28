Двоє російських десантників підозрюються у зґвалтуванні та вбивстві жінки в Бучі, - ОГП

Українські правоохоронці повідомили про підозру двом російським військовослужбовцям, яких підозрюють у зґвалтуванні та вбивстві 34-річної жительки Бучі під час окупації міста у березні 2022 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генерального прокурора України, підозрюваними є військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ.

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За даними слідства, один із них був заступником командира взводу, інший – старшим механіком-водієм самохідно-артилерійського взводу.

Слідство встановило, що злочин стався на вулиці Вокзальній у Бучі. Російські військові привели цивільну жінку до будинку, де на той момент перебували ще п'ятеро окупантів.

За версією слідства, застосовуючи фізичне насильство, підозрювані по черзі зґвалтували жінку. Коли вона спробувала втекти, один із військових відкрив по ній прицільний вогонь. Від отриманих поранень потерпіла загинула.

Обом російським військовослужбовцям повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з цивільним населенням, поєднане із сексуальним насильством. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

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