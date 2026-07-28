Хотел купить положительное заключение НАПК за $30 тысяч: ГБР задержало руководителя Львовского областного Госгеокадастра

Сотрудники ГБР совместно с НАПК задержали начальника Главного управления Госгеокадастра во Львовской области, который, по данным следствия, пытался подкупить должностное лицо агентства. За 30 тысяч долларов он хотел добиться положительного результата проверки образа жизни и избежать возможных последствий проверки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Предложил 30 тысяч долларов за положительные результаты мониторинга образа жизни

Сотрудники ГБР во взаимодействии с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции задержали начальника Главного управления Госгеокадастра во Львовской области, который пытался подкупить сотрудника НАПК.

Чиновник предложил ему $30 тысяч за положительные результаты мониторинга своего образа жизни и связанных с ним лиц. Таким образом он стремился избежать выявления возможных нарушений и ответственности.

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Мониторинг НАПК начало в конце 2025 года по инициативе ГБР в рамках отдельного уголовного производства, которое расследует Бюро.

В июне 2026 года руководитель областного Госгеокадастра начал настойчиво добиваться личной встречи с руководителем одного из подразделений НАЗК.

Во время встречи во Львове он предложил должностному лицу Агентства 30 тысяч долларов за нужный результат мониторинга. Пытаясь скрыть содержание разговора, сумму взятки мужчина написал ручкой на салфетке.

Сотрудник НАПК сразу сообщил о незаконном предложении руководству Агентства. Это позволило правоохранителям зафиксировать противоправные действия чиновника.

Впоследствии он назначил новую встречу и прибыл в Киев.

Задержали во время передачи взятки

Сотрудники ГБР задержали должностное лицо во время передачи неправомерной выгоды.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение.

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В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.



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