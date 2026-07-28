Хотів купити позитивний висновок НАЗК за $30 тисяч: ДБР затримало керівника Львівського обласного Держгеокадастру

Працівники ДБР спільно з НАЗК затримали начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, який, за даними слідства, намагався підкупити посадовця агентства. За $30 тисяч він хотів отримати позитивний результат моніторингу способу життя та уникнути можливих наслідків перевірки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Запропонував $30 тисяч за позитивні результати моніторингу способу життя

Працівники ДБР у взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції затримали начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, який намагався підкупити співробітника НАЗК.

Посадовець запропонував йому $30 тисяч за позитивні результати моніторингу свого способу життя та пов’язаних із ним осіб. У такий спосіб він прагнув уникнути виявлення можливих порушень та відповідальності.

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Моніторинг НАЗК розпочало наприкінці 2025 року за ініціативою ДБР у межах окремого кримінального провадження, яке розслідує Бюро.

У червні 2026 року керівник обласного Держгеокадастру почав наполегливо домагатися особистої зустрічі з керівником одного з підрозділів НАЗК.

Під час зустрічі у Львові він запропонував посадовцю Агентства $30 тисяч за потрібний результат моніторингу. Намагаючись приховати зміст розмови, суму хабаря чоловік написав ручкою на серветці.

Співробітник НАЗК одразу повідомив про незаконну пропозицію керівництво Агентства. Це дало змогу правоохоронцям задокументувати протиправні дії посадовця.

Згодом він призначив нову зустріч та прибув до Києва.

Затримали під час передачі хабаря

Працівники ДБР затримали посадовця під час передачі неправомірної вигоди.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.

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Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.



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