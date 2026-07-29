ФСБ объявила основателя Telegram Дурова в международный розыск за "содействие терроризму"
ФСБ РФ объявила в международный розыск основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Что говорят в ФСБ?
В частности, как отмечается, Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму.
Как сообщили в ФСБ, основателя Telegram объявляют в международный розыск.
Что еще заявили российские силовики:
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Администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и ботов, которые, по их утверждениям, активно используются спецслужбами Украины для подготовки терактов и массовых убийств в России.
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Преступления, якобы совершенные спецслужбами Украины с помощью Telegram, привели к многочисленным жертвам, в том числе среди женщин и детей, а также нанесли многомиллиардный ущерб.
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Сотрудники спецслужб Украины под видом девушек якобы знакомились через Telegram-сервис "Дайвинчик" с российскими парнями и обманным путем вовлекали их в террористическую деятельность.
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С июля 2025 года в 16 регионах России задержали 46 молодых пользователей "Дайвинчика", которые по заданию спецслужб Украины якобы нападали на полицейских и совершали поджоги.
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