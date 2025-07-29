Дурова снова допрашивали во Франции, - СМИ

Основателя Telegram россиянина Павла Дурова снова вызвали на допрос во Франции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Le Figaro.

"Сегодняшний допрос позволил Павлу Дурову предоставить дополнительные объяснения, которые демонстрируют безосновательность расследуемых фактов. Мы решительно оспариваем законность предъявленного нашему клиенту обвинения и многочисленных следственных действий, проведенных вопреки нормам национального и европейского права", - сказал один из адвокатов Дурова.

В компании сообщили, что Telegram всегда соблюдал законы Европейского Союза, включая Закон о цифровых услугах, и систематически отвечал на все обязательные судебные запросы в течение многих лет. Однако французские власти начали должным образом адресовать свои запросы к Telegram только после ареста Дурова.

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Задержание Дурова во Франции

Напомним, что владельца Telegram россиянина Павла Дурова вечером 24 августа арестовали в Париже.

Сообщалось, что в субботу вечером, 24 августа, он должен был предстать перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье за целый ряд преступлений: терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, получение похищенных товаров, преступления против детей и тому подобное.

Ему грозит до 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции, поскольку имеет паспорт этого государства.

Дурова подозревают в совершении 12 преступлений, среди которых - соучастие в хранении и распространении детской порнографии, наркоторговля и мошенничество.

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