Дурова знову допитували у Франції, - ЗМІ

Засновника Telegram росіянина Павла Дурова знову викликали на допит у Франції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Le Figaro.

"Сьогоднішній допит дозволив Павлу Дурову надати додаткові пояснення, які демонструють безпідставність фактів, що розслідуються. Ми рішуче оскаржуємо законність пред'явленого нашому клієнту обвинувачення і численних слідчих дій, проведених всупереч нормам національного та європейського права ", - пояснив один з адвокатів Дурова.

У компанії повідомили, що Telegram завжди дотримувався законів Європейського Союзу, включаючи Закон про цифрові послуги, і систематично відповідав на всі обов'язкові судові запити протягом багатьох років. Однак французька влада почала належним чином адресувати свої запити до Telegram лише після арешту Дурова.

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Затримання Дурова у Франції

Нагадаємо, що власника Telegram росіянина Павла Дурова ввечері 24 серпня заарештували в Парижі.

Повідомлялося, що у суботу ввечері, 24 серпня, він мав постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів: тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, отримання викрадених товарів, злочини проти дітей тощо.

Йому загрожує до 20 років в'язниці, він постане перед судом як громадянин Франції, оскільки має паспорт цієї держави.

Дурова підозрюють у вчиненні 12 злочинів, серед яких співучасть у зберіганні й поширенні дитячої порнографії, наркоторгівля та шахрайство.

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