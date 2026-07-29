ФСБ оголосила засновника Telegram Дурова у міжнародний розшук за "сприяння тероризму"
ФСБ РФ оголосила у міжнародний розшук засновника месенджера Telegram Павла Дурова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Що кажуть у ФСБ?
Зокрема, як зазначається, Дурову висунули обвинувачення у сприянні тероризму.
Як повідомили у ФСБ, засновника Telegram оголошують у міжнародний розшук.
Суть звинувачень
Як стверджують російські силовики:
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Адміністрація месенджера не видалила канали, чати та боти, які, за їхніми твердженнями, активно використовують спецслужби України для підготовки терактів і масових убивств у Росії.
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Злочини, нібито скоєні спецслужбами України за допомогою Telegram, призвели до численних жертв, у тому числі серед жінок і дітей, а також завдали багатомільярдних збитків.
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Співробітники спецслужб України під виглядом дівчат нібито знайомилися через Telegram-сервіс "Дайвінчик" із російськими хлопцями та обманом залучали їх до терористичної діяльності.
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З липня 2025 року в 16 регіонах Росії затримали 46 молодих користувачів "Дайвінчика", які за завданням спецслужб України нібито нападали на поліцейських та вчиняли підпали.
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