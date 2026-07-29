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Новини Справа проти Дурова у Франції
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ФСБ оголосила засновника Telegram Дурова у міжнародний розшук за "сприяння тероризму"

Павла Дурова оголошено у розшук

ФСБ РФ оголосила у міжнародний розшук засновника месенджера Telegram Павла Дурова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Що кажуть  у ФСБ?

Зокрема, як зазначається, Дурову висунули обвинувачення у сприянні тероризму.

Як повідомили у ФСБ, засновника Telegram оголошують у міжнародний розшук.

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Суть звинувачень

Як стверджують російські силовики:

  • Адміністрація месенджера не видалила канали, чати та боти, які, за їхніми твердженнями, активно використовують спецслужби України для підготовки терактів і масових убивств у Росії.

  • Злочини, нібито скоєні спецслужбами України за допомогою Telegram, призвели до численних жертв, у тому числі серед жінок і дітей, а також завдали багатомільярдних збитків.

  • Співробітники спецслужб України під виглядом дівчат нібито знайомилися через Telegram-сервіс "Дайвінчик" із російськими хлопцями та обманом залучали їх до терористичної діяльності.

  • З липня 2025 року в 16 регіонах Росії затримали 46 молодих користувачів "Дайвінчика", які за завданням спецслужб України нібито нападали на поліцейських та вчиняли підпали.

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Автор: 

ФСБ (1491) Дуров Павло (22)
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Топ коментарі
+15
Найкраще прикриття!!
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29.07.2026 09:07 Відповісти
+10
свого ж активного агента у розшук?! геніально
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29.07.2026 09:05 Відповісти
+6
ага, повірили
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29.07.2026 09:13 Відповісти

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