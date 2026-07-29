ФСБ оголосила засновника Telegram Дурова у міжнародний розшук за "сприяння тероризму"

ФСБ РФ оголосила у міжнародний розшук засновника месенджера Telegram Павла Дурова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Зокрема, як зазначається, Дурову висунули обвинувачення у сприянні тероризму.

Як повідомили у ФСБ, засновника Telegram оголошують у міжнародний розшук.

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Як стверджують російські силовики:

Адміністрація месенджера не видалила канали, чати та боти, які, за їхніми твердженнями, активно використовують спецслужби України для підготовки терактів і масових убивств у Росії.

Злочини, нібито скоєні спецслужбами України за допомогою Telegram, призвели до численних жертв, у тому числі серед жінок і дітей, а також завдали багатомільярдних збитків.

Співробітники спецслужб України під виглядом дівчат нібито знайомилися через Telegram-сервіс "Дайвінчик" із російськими хлопцями та обманом залучали їх до терористичної діяльності.