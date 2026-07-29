Россияне разрушили маточную конюшню Запорожского конного завода: сгорела крыша и сеновал

В результате российского обстрела 28 июля маточная конюшня Запорожского конного завода № 86 - филиала государственного предприятия "Конное хозяйство Украины" - подверглась значительным разрушениям. Во время атаки удалось спасти всех лошадей, однако само здание серьезно пострадало.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГП "Конное хозяйство Украины", в результате российского удара сгорели крыша конюшни и сеновал.

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Лошадей удалось спасти

В государственном предприятии сообщили, что животные во время обстрела не пострадали.

"Лошади не пострадали, но существенно пострадала главная конюшня. Сгорел сеновал. В результате сгорела вся крыша", - отметили в ГП "Конное хозяйство Украины".

Один из самых известных конных заводов Украины

Запорожский конный завод №86 был основан в 1945 году. Он является одним из самых известных в Украине племенных хозяйств, специализирующихся на разведении рысистых лошадей.

За десятилетия работы на предприятии вырастили немало чемпионов, которые установили десятки рекордов и одержали сотни побед на украинских и международных ипподромах.

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