Росіяни зруйнували маточну стайню Запорізького кінного заводу: згорів дах і сінник

Унаслідок російського обстрілу 28 липня зазнала значних руйнувань маточна стайня Запорізького кінного заводу №86 – філії державного підприємства "Конярство України". Під час атаки вдалося врятувати всіх коней, однак сама будівля серйозно постраждала.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДП "Конярство України", внаслідок російського удару згоріли дах стайні та сінник.

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Коней вдалося врятувати

У державному підприємстві повідомили, що тварини під час обстрілу не постраждали.

"Коні не постраждали, але суттєво постраждала головна стайня. Згорів сінник. В результаті згорів увесь дах", – зазначили в ДП "Конярство України".

Один із найвідоміших кінних заводів України

Запорізький кінний завод №86 заснували у 1945 році. Він є одним із найвідоміших в Україні племінних господарств, що спеціалізується на розведенні рисистих коней.

За десятиліття роботи на підприємстві виростили чимало чемпіонів, які встановили десятки рекордів і здобули сотні перемог на українських і міжнародних іподромах.

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