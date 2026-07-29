В Киевской области сегодня будут слышны взрывы: в Вышгородском районе будут уничтожать боеприпасы
Жителей Киевской области предупредили о запланированных взрывах в Вышгородском районе. В среду, 29 июля, там будут проводиться работы по уничтожению взрывоопасных предметов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию, из-за проведения работ в населенных пунктах области могут быть слышны звуки взрывов.
В КОВА призвали жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, поскольку взрывы связаны с плановой ликвидацией взрывоопасных предметов, а ситуация находится под контролем соответствующих служб.
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