В Киевской области сегодня будут слышны взрывы: в Вышгородском районе будут уничтожать боеприпасы

Жителей Киевской области предупредили о запланированных взрывах в Вышгородском районе. В среду, 29 июля, там будут проводиться работы по уничтожению взрывоопасных предметов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию, из-за проведения работ в населенных пунктах области могут быть слышны звуки взрывов.

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В КОВА призвали жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, поскольку взрывы связаны с плановой ликвидацией взрывоопасных предметов, а ситуация находится под контролем соответствующих служб.

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