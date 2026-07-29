На Київщині сьогодні лунатимуть вибухи: у Вишгородському районі знищуватимуть боєприпаси
Жителів Київської області попередили про заплановані вибухи у Вишгородському районі. У середу, 29 липня, там триватимуть роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію, через проведення робіт у громадах області можуть бути чутні звуки вибухів.
У КОВА закликали жителів зберігати спокій та не панікувати, оскільки вибухи пов'язані з плановою ліквідацією вибухонебезпечних предметів, а ситуація перебуває під контролем відповідних служб.
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