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Новини Детонація вибухонебезпечних предметів
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На Київщині сьогодні лунатимуть вибухи: у Вишгородському районі знищуватимуть боєприпаси

У Вишгородському районі Київщини 29 липня ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети

Жителів Київської області попередили про заплановані вибухи у Вишгородському районі. У середу, 29 липня, там триватимуть роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію, через проведення робіт у громадах області можуть бути чутні звуки вибухів.

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У КОВА закликали жителів зберігати спокій та не панікувати, оскільки вибухи пов'язані з плановою ліквідацією вибухонебезпечних предметів, а ситуація перебуває під контролем відповідних служб.

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