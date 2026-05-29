Двоє підлітків підірвалися на вибухонебезпечному предметі на Харківщині: їх доставлено до лікарні

У Харківській області на території Савинської громади на вибухонебезпечному предметі підірвалися двоє неповнолітніх, вони зазнали поранень.

Про це повідомили в поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Гуляли біля лісосмуги

Попередньо встановлено, що 16-річна дівчина разом зі своїм 16-річним товаришем прогулювалися поблизу лісосмуги неподалік ставка в селі Морозівка Ізюмського району. Під час прогулянки дівчина наступила на невідомий вибухонебезпечний предмет, унаслідок чого стався вибух.

Підлітки в лікарні

Зазначається, що повідомлення про подію надійшло поліції 28 травня. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Внаслідок вибуху обоє підлітків дістали тілесні ушкодження. Потерпілих доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

