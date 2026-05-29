Двоє підлітків підірвалися на вибухонебезпечному предметі на Харківщині: їх доставлено до лікарні

У Харківській області на території Савинської громади на вибухонебезпечному предметі підірвалися двоє неповнолітніх, вони зазнали поранень.

Про це повідомили в поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Гуляли біля лісосмуги

Попередньо встановлено, що 16-річна дівчина разом зі своїм 16-річним товаришем прогулювалися поблизу лісосмуги неподалік ставка в селі Морозівка Ізюмського району. Під час прогулянки дівчина наступила на невідомий вибухонебезпечний предмет, унаслідок чого стався вибух.

Підлітки в лікарні

Зазначається, що повідомлення про подію надійшло поліції 28 травня. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Внаслідок вибуху обоє підлітків дістали тілесні ушкодження. Потерпілих доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Учора до супермаркету під'їхав мікроавтобус, з причепом. В причепі - радіокерований агрегат, на гумових гусеницях. На мікроавтобусі напис - "Розмінування". Поки двоє ходили за покупками, розговорився з третім, що залишився коло автобуса. Розпитав про техніку. Каже - "агрегат" призначений для викошування рослинності, ліквідації "розтяжок" та частковому підриву "протипіхоток"... А потім хлопці проходять прокошене, з міношукачами... В першу чергу, "зачищають" придорожні території, та лісосмуги вздовж доріг...
Так що, потроху робота іде...
29.05.2026 13:58 Відповісти
 
 