Двоє підлітків підірвалися на вибухонебезпечному предметі на Харківщині: їх доставлено до лікарні
У Харківській області на території Савинської громади на вибухонебезпечному предметі підірвалися двоє неповнолітніх, вони зазнали поранень.
Про це повідомили в поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.
Гуляли біля лісосмуги
Попередньо встановлено, що 16-річна дівчина разом зі своїм 16-річним товаришем прогулювалися поблизу лісосмуги неподалік ставка в селі Морозівка Ізюмського району. Під час прогулянки дівчина наступила на невідомий вибухонебезпечний предмет, унаслідок чого стався вибух.
Підлітки в лікарні
Зазначається, що повідомлення про подію надійшло поліції 28 травня. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.
Внаслідок вибуху обоє підлітків дістали тілесні ушкодження. Потерпілих доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.
