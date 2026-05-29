РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13256 посетителей онлайн
Новости Подрыв на мине Детонация взрывоопасных предметов
131 1

Двое подростков подорвались на взрывоопасном предмете на Харьковщине: их доставили в больницу

Двое подростков подорвались в Харьковской области

В Харьковской области на территории Савинской громады двое несовершеннолетних подорвались на взрывоопасном предмете и получили ранения.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Гуляли возле лесополосы

Предварительно установлено, что 16-летняя девушка вместе со своим 16-летним товарищем прогуливались возле лесополосы недалеко от пруда в селе Морозовка Изюмского района. Во время прогулки девушка наступила на неизвестный взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вернулась после эвакуации, чтобы присмотреть за хозяйством: женщина получила травму на вражеской мине в Сумской области

Подростки в больнице

Отмечается, что сообщение о происшествии поступило в полицию 28 мая. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В результате взрыва оба подростка получили телесные повреждения. Пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Читайте также: Подросток подорвался на мине в Сумской области: он в тяжелом состоянии

Автор: 

взрывчатка (865) подростки (522) Харьковская область (2717) Изюмский район (226) Морозовка (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Учора до супермаркету під'їхав мікроавтобус, з причепом. В причепі - радіокерований агрегат, на гумових гусеницях. На мікроавтобусі напис - "Розмінування". Поки двоє ходили за покупками, розговорився з третім, що залишився коло автобуса. Розпитав про техніку. Каже - "агрегат" призначений для викошування рослинності, ліквідації "розтяжок" та частковому підриву "протипіхоток"... А потім хлопці проходять прокошене, з міношукачами... В першу чергу, "зачищають" придорожні території, та лісосмуги вздовж доріг...
Так що, потроху робота іде...
показать весь комментарий
29.05.2026 13:58 Ответить
 
 