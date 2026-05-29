Двое подростков подорвались на взрывоопасном предмете на Харьковщине: их доставили в больницу
В Харьковской области на территории Савинской громады двое несовершеннолетних подорвались на взрывоопасном предмете и получили ранения.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Гуляли возле лесополосы
Предварительно установлено, что 16-летняя девушка вместе со своим 16-летним товарищем прогуливались возле лесополосы недалеко от пруда в селе Морозовка Изюмского района. Во время прогулки девушка наступила на неизвестный взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв.
Подростки в больнице
Отмечается, что сообщение о происшествии поступило в полицию 28 мая. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
В результате взрыва оба подростка получили телесные повреждения. Пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
