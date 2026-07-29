Первые проблемы Мадяра: рейтинги премьера Венгрии пошли вниз после скандала с кандидатом в президенты, - СМИ

Поддержка премьер-министра Венгрии Петера Мадяра и его партии "Тиса" начала снижаться после неудачного выдвижения кандидата на пост президента страны. Социологи и политологи называют это первой серьезной политической неудачей нового правительства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv, июльский опрос Medián показал снижение поддержки партии "Тиса" с 61% в мае до 57%. В то же время рейтинг партии "Фидес" бывшего премьер-министра Виктора Орбана вырос до 19%. Другой опрос, проведенный Publicus, показал, что уровень одобрения деятельности Мадяра на посту премьера снизился с 72% до 62%.

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Причиной падения рейтингов стало так называемое "дело Юдит Полгар". После отстранения президента Тамаша Шуйока Мадяр предложил на высший государственный пост всемирно известную шахматную гроссмейстершу Юдит Полгар, однако она публично отказалась, заявив, что не готова взять на себя миссию объединения страны.

Дополнительную критику вызвало то, что кандидатуру Полгар премьер выдвинул без публичных консультаций. Это противоречило его предыдущим обещаниям реформировать процедуру избрания президента и отойти от практики единоличных решений, которую он ранее критиковал во времена правления Орбана.

По данным Medián, две трети венгров, в том числе 60% сторонников "Тисы", негативно оценили отсутствие общественного обсуждения кандидатуры. Лишь треть респондентов считала Юдит Полгар подходящей претенденткой на президентский пост.

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Политические аналитики назвали ситуацию первым серьезным просчетом нового правительства. Директор Института Publicus Андраш Пулай заявил, что решение особенно ударило по поддержке среди менее преданных избирателей, а политолог Габор Тьерек охарактеризовал события как "конец медового месяца" для власти Мадяра.

После критики премьер изменил тактику. Теперь он начал публично обсуждать потенциальных кандидатов еще до их официального выдвижения. На прошлой неделе Мадяр предложил кандидатуру правозащитника Ботонда Фюлепа, а также обратился к историку Игнацу Ромсичу, который, по информации источников, уже отказался от предложения.

Избрание нового президента должно состояться в установленный Конституцией срок и стало первым серьезным политическим испытанием для правительства Петера Мадяра после его прихода к власти.

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