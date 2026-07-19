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Президент Венгрии Шуйок согласился уйти в отставку по требованию правительства Мадяра

Тамаш Шуйок

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал принятую парламентом поправку к Конституции, которая, в частности, предусматривает досрочное прекращение его президентских полномочий.

Об этом он сообщил в видеообращении в социальной сети Facebook, передает DW, передает Цензор.НЕТ.

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Подпись вопреки собственной позиции

"Я выполняю свой долг, предусмотренный Основным законом, после тщательного взвешивания своих юридических возможностей и совести. Моя подпись является окончательной печатью моих обязанностей как президента республики и моего полного уважения к институту президента республики при любых обстоятельствах", — заявил Шуйок.

В то же время он заявил, что не согласен с решением парламента. По его словам, конституционная поправка "встанет в ряд тех насильственных "гордиевых узлов", которые останутся для потомков серьёзными и позорными историческими примерами злоупотребления политической властью".

Также Шуйок отметил, что после этих изменений президент Венгрии перестает быть "каким-либо сдерживающим или уравновешивающим фактором".

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Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил о намерении изменить конституцию, чтобы прекратить полномочия президента Тамаша Шуйока.
  • После прихода к власти Мадяр пытается отстранить президента Шуйока от должности. Он обвиняет его в том, что тот является марионеткой режима Виктора Орбана.

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Автор: 

Венгрия (2650) отставка (3146) Мадяр Петер (113)
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Топ комментарии
+7
І наш би погодився, але народ йому не запропонував. Фьодоров і все тут!
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19.07.2026 00:45 Ответить
+5
Шо в них за фамілії ... як не йовбик то шуйок ...
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19.07.2026 03:20 Ответить
+3
Молодий напористий диктатор взяв усіх за яйця.
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19.07.2026 02:13 Ответить

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