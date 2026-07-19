Президент Венгрии Шуйок согласился уйти в отставку по требованию правительства Мадяра

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал принятую парламентом поправку к Конституции, которая, в частности, предусматривает досрочное прекращение его президентских полномочий.

Об этом он сообщил в видеообращении в социальной сети Facebook, передает DW, передает Цензор.НЕТ.

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Подпись вопреки собственной позиции

"Я выполняю свой долг, предусмотренный Основным законом, после тщательного взвешивания своих юридических возможностей и совести. Моя подпись является окончательной печатью моих обязанностей как президента республики и моего полного уважения к институту президента республики при любых обстоятельствах", — заявил Шуйок.

В то же время он заявил, что не согласен с решением парламента. По его словам, конституционная поправка "встанет в ряд тех насильственных "гордиевых узлов", которые останутся для потомков серьёзными и позорными историческими примерами злоупотребления политической властью".

Также Шуйок отметил, что после этих изменений президент Венгрии перестает быть "каким-либо сдерживающим или уравновешивающим фактором".

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил о намерении изменить конституцию, чтобы прекратить полномочия президента Тамаша Шуйока.

После прихода к власти Мадяр пытается отстранить президента Шуйока от должности. Он обвиняет его в том, что тот является марионеткой режима Виктора Орбана.

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