Президент Венгрии Шуйок согласился уйти в отставку по требованию правительства Мадяра
Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал принятую парламентом поправку к Конституции, которая, в частности, предусматривает досрочное прекращение его президентских полномочий.
Об этом он сообщил в видеообращении в социальной сети Facebook, передает DW, передает Цензор.НЕТ.
Подпись вопреки собственной позиции
"Я выполняю свой долг, предусмотренный Основным законом, после тщательного взвешивания своих юридических возможностей и совести. Моя подпись является окончательной печатью моих обязанностей как президента республики и моего полного уважения к институту президента республики при любых обстоятельствах", — заявил Шуйок.
В то же время он заявил, что не согласен с решением парламента. По его словам, конституционная поправка "встанет в ряд тех насильственных "гордиевых узлов", которые останутся для потомков серьёзными и позорными историческими примерами злоупотребления политической властью".
Также Шуйок отметил, что после этих изменений президент Венгрии перестает быть "каким-либо сдерживающим или уравновешивающим фактором".
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил о намерении изменить конституцию, чтобы прекратить полномочия президента Тамаша Шуйока.
- После прихода к власти Мадяр пытается отстранить президента Шуйока от должности. Он обвиняет его в том, что тот является марионеткой режима Виктора Орбана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль