Мадяр инициирует изменения в конституцию для отставки президента Венгрии
Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил о намерении изменить конституцию, чтобы прекратить полномочия президента Тамаша Шуйока.
Об этом Мадяр объявил во время своего выступления в парламенте, сообщает Telex, передает Цензор.НЕТ.
План изменений в конституцию
Речь идет о внесении поправок в Основной закон, которые позволят прекратить полномочия главы государства.
После внесения изменений должен начаться конституционный процесс с привлечением общества. Далее поправки вынесут на общенациональный референдум.
После принятия обновленной конституции Национальное собрание изберет нового главу государства.
Конфликт вокруг отставки президента
Отмечается, что после прихода к власти Мадяр пытается отстранить президента Шуйока от должности. Он обвиняет его в том, что тот является марионеткой режима Виктора Орбана.
После победы на парламентских выборах лидер партии "Тиса" призвал президента уйти в отставку. Однако Шуйок отказался выполнить это требование.
По словам президента, это привело к конституционному кризису в Венгрии.
- К слову, недавно Петер Мадяр заявил, что занимает гораздо более жесткую позицию в вопросе евроинтеграции Украины, чем его предшественник Виктор Орбан.
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