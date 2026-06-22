Мадяр инициирует изменения в конституцию для отставки президента Венгрии

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил о намерении изменить конституцию, чтобы прекратить полномочия президента Тамаша Шуйока.

Об этом Мадяр объявил во время своего выступления в парламенте, сообщает Telex, передает Цензор.НЕТ.

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План изменений в конституцию

Речь идет о внесении поправок в Основной закон, которые позволят прекратить полномочия главы государства.

После внесения изменений должен начаться конституционный процесс с привлечением общества. Далее поправки вынесут на общенациональный референдум.

После принятия обновленной конституции Национальное собрание изберет нового главу государства.

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Конфликт вокруг отставки президента

Отмечается, что после прихода к власти Мадяр пытается отстранить президента Шуйока от должности. Он обвиняет его в том, что тот является марионеткой режима Виктора Орбана.

После победы на парламентских выборах лидер партии "Тиса" призвал президента уйти в отставку. Однако Шуйок отказался выполнить это требование.

По словам президента, это привело к конституционному кризису в Венгрии.

К слову, недавно Петер Мадяр заявил, что занимает гораздо более жесткую позицию в вопросе евроинтеграции Украины, чем его предшественник Виктор Орбан.

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