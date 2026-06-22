Мадяр ініціює зміни до конституції для відставки президента Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про намір змінити конституцію, щоб припинити повноваження президента Тамаша Шуйока.

Про це Мадяр оголосив під час свого виступу в парламенті, повідомляє Telex, передає Цензор.НЕТ.

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План змін до конституції

Йдеться про внесення поправок до Основного закону, що дозволять припинити повноваження глави держави.

Після внесення змін має розпочатися конституційний процес із залученням суспільства. Далі поправки винесуть на загальнонаціональний референдум.

Після ухвалення оновленої конституції Національні збори оберуть нового главу держави.

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Конфлікт навколо відставки президента

Зазначається, що після приходу до влади Мадяр намагається усунути президента Шуйока з посади. Він звинувачує його в тому, що той є маріонеткою режиму Віктора Орбана.

Після перемоги на парламентських виборах лідер Тиси закликав президента піти у відставку. Однак Шуйок відмовився виконати цю вимогу.

За словами президента, це призвело до конституційної кризи в Угорщині.

До слова, нещодавно Петер Мадяр заявив, що займає значно жорсткішу позицію у питанні євроінтеграції України, ніж його попередник Віктор Орбан.

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