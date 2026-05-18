Президент Угорщини відмовився йти у відставку після вимоги Мадяра

Президент Угорщини Тамаш Шуйок відмовився залишати посаду після публічної вимоги прем’єр-міністра Петера Мадяра піти у відставку до кінця травня.

Що заявив президент Угорщини

Тамаш Шуйок наголосив, що не бачить жодних підстав для відставки.

"Присяга зобов’язує мене перед усією політичною нацією, а не лише перед більшістю чи меншістю", — заявив президент Угорщини.

Він також припустив, що спроба усунути його з посади може суперечити європейським та міжнародним конституційним нормам.

Що передувало

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр раніше заявив, що президент нібито сам розглядав можливість відставки.

"Ви мусите піти. І ви підете. У вас є час до 31 травня", – написав Мадяр у Facebook.

Таку вимогу він висунув після перемоги партії "Тиса" на виборах.

Чому виник конфлікт

Під час кампанії партія Мадяра виступала проти представників політичної системи часів Віктора Орбана, зокрема керівництва Конституційного суду, прокуратури та президента.

Мадяр також натякнув, що може використати конституційні механізми для усунення посадовців, які добровільно не підуть у відставку.

Юридичні експерти вже попереджають про ризик конституційної кризи в Угорщині.

Значит сядет дурачок. Там есть за что.
18.05.2026 12:06 Відповісти
Як важко бути при владі, що відмовляються самостійно залишити посаду. А інше ми не знаємо їхню політичну кухню, нам би розібратися в своїй.
18.05.2026 12:09 Відповісти
Цікаво, а у воюючій країні президент виконав вимоги ст.103 Конституції України? Бідненький?
18.05.2026 12:26 Відповісти
Там в Конституції нижче стаття 108 є. А також є стаття 19 Закону про військовий стан. Тому поки сам не піде або ВР не ініціює імпічмент-буде сидіти у президентському кріслі.
18.05.2026 12:47 Відповісти
Це будете розповідати вухатим, які думають вухами, в не мізками. Ст.108 говорить про те, що президент виконує обов'язки до тих пір, поки не вступить на посаду нововибраний. Нововибраного немає, бо не було виборів.
Ст.103 Конституції говорить, що президент вибирається на 5 років. Це підтвердив і Конституційний суд за 2014-й рік за позовом 101 депутата.( Тільки Конституційний суд може тлумачити дію норм Конституції). На безперервність влади вказує ст.83 Конституції - Верховна Рада діє до нових виборів і призначає вибори президента.
Про закон ''про воєнний стан'' краще не пишіть, бо ми всі знаємо, що Конституція - основний закон і він вище інших законів.
18.05.2026 18:27 Відповісти
"Нововибраного немає, бо не було виборів." От ви самі і відповіли, чому. Бо в умовах війни провести вибори неможливо. Щодо закону про воєнний стан-якби це не було б законним, то опозиція у вигляді тієї ж ЄС давно б надала відповідний запит у КС і той би визнав незаконним (як ви вважаєте) перебування на посаді простроченого. Чому ж не надали ? Що ще цікавіше-що усі західні лідери спілкуються з ним як з законно діючим президентом України. І щоб у вас шаблони не поломалися-ні, я не підтримую зеленського і не голосував за нього. Просто констатація.
18.05.2026 18:41 Відповісти
Прочитав перше речення і далі не читав. Конституцію України може тлумачити виключно Конституційний суд України і в 2014 році він розтлумачив дію статті 103 Конституції Україні і вказав, що президент вибирається на чергових, позачергових виборах на 5 років. Продовження терміну не існує. Рішення суду підлягає виконанню. І не потрібно чогось іншого видумувати - немає виборів - через 5 років країною керує Верховна Рада( ст.83) і після скасування воєнного стану і можливості проведення виборів президента, Верховної Ради, місцевих органів - приймає відповідний закон про проведення виборів.
18.05.2026 21:03 Відповісти
Після свого коментаря дочитав все, про що Ви написали.
По- перше, немає суб'єкта подачі такого позову в Конституційний суд( за виключенням президента, спікера Верховної Ради, здається уповноваженого по правам і голови Верховного суду).
А по друге - немає куди подавати позов, бо немає кворуму Конституційного суду. Президент мабуть забувся призначити суддю, чи так потрібно? І по третє - не потрібно подавати позов, щоб отримати повторне тлумачення ст.103 - на який термін вибирається президент, бо таке рішення вже є. Я і інші про це вже писали.
А чому зустрічаються міжнародні лідери? А яка їм різниця? Українців це влаштовує?
І на останок - в Конституції не має бути симпатій, чи вподобань, є норми закону і вони мають виконуватися.
18.05.2026 21:19 Відповісти
А дєдушка, я бачу, "геморойний"...
18.05.2026 12:55 Відповісти
Не Президент, а *****.
18.05.2026 14:13 Відповісти
 
 