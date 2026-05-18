Президент Угорщини відмовився йти у відставку після вимоги Мадяра
Президент Угорщини Тамаш Шуйок відмовився залишати посаду після публічної вимоги прем’єр-міністра Петера Мадяра піти у відставку до кінця травня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
Що заявив президент Угорщини
Тамаш Шуйок наголосив, що не бачить жодних підстав для відставки.
"Присяга зобов’язує мене перед усією політичною нацією, а не лише перед більшістю чи меншістю", — заявив президент Угорщини.
Він також припустив, що спроба усунути його з посади може суперечити європейським та міжнародним конституційним нормам.
Що передувало
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр раніше заявив, що президент нібито сам розглядав можливість відставки.
"Ви мусите піти. І ви підете. У вас є час до 31 травня", – написав Мадяр у Facebook.
Таку вимогу він висунув після перемоги партії "Тиса" на виборах.
Чому виник конфлікт
Під час кампанії партія Мадяра виступала проти представників політичної системи часів Віктора Орбана, зокрема керівництва Конституційного суду, прокуратури та президента.
Мадяр також натякнув, що може використати конституційні механізми для усунення посадовців, які добровільно не підуть у відставку.
Юридичні експерти вже попереджають про ризик конституційної кризи в Угорщині.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ст.103 Конституції говорить, що президент вибирається на 5 років. Це підтвердив і Конституційний суд за 2014-й рік за позовом 101 депутата.( Тільки Конституційний суд може тлумачити дію норм Конституції). На безперервність влади вказує ст.83 Конституції - Верховна Рада діє до нових виборів і призначає вибори президента.
Про закон ''про воєнний стан'' краще не пишіть, бо ми всі знаємо, що Конституція - основний закон і він вище інших законів.
По- перше, немає суб'єкта подачі такого позову в Конституційний суд( за виключенням президента, спікера Верховної Ради, здається уповноваженого по правам і голови Верховного суду).
А по друге - немає куди подавати позов, бо немає кворуму Конституційного суду. Президент мабуть забувся призначити суддю, чи так потрібно? І по третє - не потрібно подавати позов, щоб отримати повторне тлумачення ст.103 - на який термін вибирається президент, бо таке рішення вже є. Я і інші про це вже писали.
А чому зустрічаються міжнародні лідери? А яка їм різниця? Українців це влаштовує?
І на останок - в Конституції не має бути симпатій, чи вподобань, є норми закону і вони мають виконуватися.