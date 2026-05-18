Президент Угорщини відмовився йти у відставку після вимоги Мадяра

Президент Угорщини Тамаш Шуйок відмовився залишати посаду після публічної вимоги прем’єр-міністра Петера Мадяра піти у відставку до кінця травня.

Як повідомляє Bloomberg.

Що заявив президент Угорщини

Тамаш Шуйок наголосив, що не бачить жодних підстав для відставки.

"Присяга зобов’язує мене перед усією політичною нацією, а не лише перед більшістю чи меншістю", — заявив президент Угорщини.

Він також припустив, що спроба усунути його з посади може суперечити європейським та міжнародним конституційним нормам.

Що передувало

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр раніше заявив, що президент нібито сам розглядав можливість відставки.

"Ви мусите піти. І ви підете. У вас є час до 31 травня", – написав Мадяр у Facebook.

Таку вимогу він висунув після перемоги партії "Тиса" на виборах.

Чому виник конфлікт

Під час кампанії партія Мадяра виступала проти представників політичної системи часів Віктора Орбана, зокрема керівництва Конституційного суду, прокуратури та президента.

Мадяр також натякнув, що може використати конституційні механізми для усунення посадовців, які добровільно не підуть у відставку.

Юридичні експерти вже попереджають про ризик конституційної кризи в Угорщині.

