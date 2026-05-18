Президент Венгрии отказался уходить в отставку после требования Мадяра
Президент Венгрии Тамаш Шуйок отказался покинуть свой пост после публичного требования премьер-министра Петера Мадяра уйти в отставку до конца мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
Что заявил президент Венгрии
Тамаш Шуйок подчеркнул, что не видит никаких оснований для отставки.
"Присяга обязывает меня перед всей политической нацией, а не только перед большинством или меньшинством", - заявил президент Венгрии.
Он также предположил, что попытка отстранить его от должности может противоречить европейским и международным конституционным нормам.
Что предшествовало
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее заявил, что президент якобы сам рассматривал возможность отставки.
"Вы должны уйти. И вы уйдете. У вас есть время до 31 мая", - написал Мадьяр в Facebook.
Такое требование он выдвинул после победы партии "Тиса" на выборах.
Почему возник конфликт
Во время кампании партия Мадяра выступала против представителей политической системы времен Виктора Орбана, в частности руководства Конституционного суда, прокуратуры и президента.
Мадяр также намекнул, что может использовать конституционные механизмы для отстранения чиновников, которые добровольно не уйдут в отставку.
Юридические эксперты уже предупреждают о риске конституционного кризиса в Венгрии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль