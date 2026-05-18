Президент Венгрии отказался уходить в отставку после требования Мадяра

Президент Венгрии Тамаш Шуйок отказался покинуть свой пост после публичного требования премьер-министра Петера Мадяра уйти в отставку до конца мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что заявил президент Венгрии

Тамаш Шуйок подчеркнул, что не видит никаких оснований для отставки.

"Присяга обязывает меня перед всей политической нацией, а не только перед большинством или меньшинством", - заявил президент Венгрии.

Он также предположил, что попытка отстранить его от должности может противоречить европейским и международным конституционным нормам.

Читайте: В Венгрии растет поддержка оппозиционной партии "Тиса". Орбан может потерять власть, - Bloomberg

Что предшествовало

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее заявил, что президент якобы сам рассматривал возможность отставки.

"Вы должны уйти. И вы уйдете. У вас есть время до 31 мая", - написал Мадьяр в Facebook.

Такое требование он выдвинул после победы партии "Тиса" на выборах.

Читайте также: Правительство Мадяра передаст компенсационные выплаты министров Орбана детскому дому в Украине

Почему возник конфликт

Во время кампании партия Мадяра выступала против представителей политической системы времен Виктора Орбана, в частности руководства Конституционного суда, прокуратуры и президента.

Мадяр также намекнул, что может использовать конституционные механизмы для отстранения чиновников, которые добровольно не уйдут в отставку.

Юридические эксперты уже предупреждают о риске конституционного кризиса в Венгрии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия останется партнером, несмотря на угрозу безопасности Венгрии и Европы, - МИД страны