Президент Угорщини Шуйок погодився піти у відставку на вимогу уряду Мадяра
Президент Угорщини Тамаш Шуйок підпиcав ухвалену парламентом поправку до Конституції, яка серед іншого, передбачає дострокове припинення його президентських повноважень.
Про це він повідомив у відеозверненні в соцмережі фейсбук, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.
Підпис всупереч власній позиції
"Я виконую свій обов’язок, передбачений Основним законом, після ретельного зважування своїх юридичних можливостей та совісті. Мій підпис є остаточною печаткою моїх обов’язків як президента республіки та моєї повної поваги до інституту президента республіки за будь-яких обставин", – заявив Шуйок.
Водночас він заявив, що не погоджується з рішенням парламенту. За його словами, конституційна поправка "стане в ряд тих насильницьких "гордієвих вузлів", які залишаться для нащадків серйозними й ганебними історичними прикладами зловживання політичною владою".
Також Шуйок зазначив, що після цих змін президент Угорщини перестає бути "будь-яким стримуючим або врівноважуючим чинником".
Що передувало?
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль