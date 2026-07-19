Президент Угорщини Шуйок погодився піти у відставку на вимогу уряду Мадяра

Президент Угорщини Тамаш Шуйок підпиcав ухвалену парламентом поправку до Конституції, яка серед іншого, передбачає дострокове припинення його президентських повноважень.

Про це він повідомив у відеозверненні в соцмережі фейсбук, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

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Підпис всупереч власній позиції

"Я виконую свій обов’язок, передбачений Основним законом, після ретельного зважування своїх юридичних можливостей та совісті. Мій підпис є остаточною печаткою моїх обов’язків як президента республіки та моєї повної поваги до інституту президента республіки за будь-яких обставин", – заявив Шуйок.

Водночас він заявив, що не погоджується з рішенням парламенту. За його словами, конституційна поправка "стане в ряд тих насильницьких "гордієвих вузлів", які залишаться для нащадків серйозними й ганебними історичними прикладами зловживання політичною владою".

Також Шуйок зазначив, що після цих змін президент Угорщини перестає бути "будь-яким стримуючим або врівноважуючим чинником".

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про намір змінити конституцію, щоб припинити повноваження президента Тамаша Шуйока.

Він звинувачує його в тому, що той є маріонеткою режиму Віктора Орбана.

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