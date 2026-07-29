Хищение более 150 млн грн у Нацгвардии: ВАКС избрал меры пресечения шестерым подозреваемым

Следственные судьи Высшего антикоррупционного суда применили меры пресечения в отношении членов организованной группы, которая незаконно присвоила средства Национальной гвардии Украины на общую сумму свыше 150 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба САП, пишет Цензор.НЕТ.

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Выбраны меры пресечения для фигурантов

"23–28 июля 2026 года следственные судьи Высшего антикоррупционного суда удовлетворили ходатайства детективов НАБУ, согласованные прокурором САП, и применили меры пресечения в отношении членов организованной группы, которая завладела средствами Национальной гвардии Украины на общую сумму свыше 150 млн грн", — говорится в сообщении.

По итогам рассмотрения ходатайств стороны обвинения суд избрал в отношении шестерых участников схемы следующие меры пресечения:

1) бывшему заместителю директора департамента логистики Главного управления НГУ — содержание под стражей с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн;

2) бывшему начальнику Центральной базы производственно-технологической комплектации — содержание под стражей с альтернативой в виде залога в размере более 29 млн грн;

3) бывшему заместителю начальника Центральной базы производственно-технологической комплектации — залог в размере свыше 6 млн грн;

4) директору подконтрольной организаторам преступления фирмы — залог в размере 4 млн грн;

5) первому из оценщиков-соучастников — залог в размере свыше 1,6 млн грн;

6) второму из оценщиков-соучастников — залог в размере 500 тыс. грн.

Что известно о деле?

По данным следствия, в 2024 году для нужд Нацгвардии потребовалась недвижимость для хранения продовольствия военных. Вместо того чтобы покупать у собственников по реальной цене, должностные лица Нацгвардии договорились с предпринимателями, чтобы те приобрели помещение через подконтрольную компанию и сразу перепродали его Нацгвардии по завышенной более чем на 143 млн грн цене. Привлеченные оценщики за вознаграждение подделали отчеты об оценке имущества, указав в них заранее определенную соучастниками завышенную стоимость.

Кроме того, те же предприниматели в сговоре с должностными лицами Нацгвардии завладели еще более чем 7 млн грн во время закупок солнечных станций и шин для воинских частей.

Действия участников группы квалифицированы по трем эпизодам по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении восьми лицам по делу о присвоении более 150 млн грн Национальной гвардии Украины. Среди подозреваемых — должностные лица НГУ, предприниматели и оценщики.

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