Розкрадання понад 150 млн грн Нацгвардії: ВАКС обрав запобіжні заходи шістьом підозрюваним

Слідчі судді Вищого антикорупційного суду застосували запобіжні заходи до членів організованої групи, яка заволоділа коштами Національної гвардії України на загальну суму понад 150 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

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Обрано запобіжні заходи фігурантам

"23 – 28 липня 2026 року слідчі судді Вищого антикорупційного суду задовольнили клопотання детективів НАБУ, погоджені прокурором САП, та застосували запобіжні заходи до членів організованої групи, яка заволоділа коштами Національної гвардії України на загальну суму понад 150 млн грн", - сказано в повідомленні.

За результатом розгляду клопотань сторони обвинувачення суд обрав шістьом учасникам схеми такі запобіжні заходи:

1) колишньому заступнику директора департаменту логістики Головного управління НГУ — тримання під вартою з альтернативою у вигляді 20 млн грн застави;

2) колишньому начальнику Центральної бази виробничо-технологічної комплектації —тримання під вартою з альтернативою у вигляді понад 29 млн грн застави;

3) колишньому заступнику начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації — заставу в розмірі понад 6 млн грн;

4) директору підконтрольної організаторам злочину фірми — заставу в розмірі 4 млн грн;

5) першому з оцінювачів-пособників — заставу в розмірі понад 1,6 млн грн;

6) другому з оцінювачів-пособників — заставу в розмірі 500 тис. грн.

Що відомо про справу?

За даними слідства, у 2024 році для потреб Нацгвардії знадобилася нерухомість для зберігання продовольства військових. Замість купівлі у власників за реальною ціною посадовці Нацгвардії домовилися з підприємцями, щоб вони придбали приміщення через підконтрольну компанію та одразу перепродали його Нацгвардії за завищеною більш ніж на 143 млн грн ціною. Залучені оцінювачі за винагороду підробили звіти про оцінку майна, вказавши в них наперед визначену співучасниками завищену вартість.

Крім того, ті самі підприємці у змові з посадовцями Нацгвардії заволоділи ще понад 7 млн грн під час закупівель сонячних станцій та шин для військових частин.

Дії учасників групи кваліфіковано за трьома епізодами за ч. 5 ст. 191 КК України.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру вісьмом особам у справі про заволодіння понад 150 млн грн Національної гвардії України. Серед підозрюваних – посадовці НГУ, підприємці та оцінювачі.

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