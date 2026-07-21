НАБУ викрило схему розкрадання понад 150 млн грн Нацгвардії: підозри отримали 8 осіб, - САП. ФОТО

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру вісьмом особам у справі про заволодіння понад 150 млн грн Національної гвардії України. Серед підозрюваних – посадовці НГУ, підприємці та оцінювачі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують в САП.

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За даними слідства, у 2024 році Нацгвардія потребувала складських приміщень для зберігання продовольства військовослужбовців. Слідство вважає, що замість прямої купівлі нерухомості у власника посадовці НГУ вступили у змову з приватними підприємцями. Ті придбали склад на підконтрольну компанію, а потім перепродали його Нацгвардії, штучно завищивши вартість більш ніж на 143 млн грн.

За версією слідства, для легалізації оборудки учасники схеми залучили двох оцінювачів, які підготували недостовірний звіт про вартість майна. Отримані кошти, як стверджує НАБУ, були виведені через компанії з ознаками фіктивності та розподілені між учасниками схеми.

Крім того, правоохоронці вважають, що ті самі підприємці спільно з посадовцями Нацгвардії незаконно заволоділи ще понад 7 млн грн під час закупівель сонячних електростанцій для військових частин та шин для бронетранспортерів.













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Серед підозрюваних – заступник директора департаменту логістики Головного управління НГУ, начальник Центральної бази виробничо-технологічної комплектації та його заступник, двоє власників приватних компаній, директор підконтрольного підприємства та двоє оцінювачів, яких підозрюють у пособництві.

За даними САП, за кошти, отримані злочинним шляхом, посадовці придбали автомобілі Mercedes-Benz AMG GLE, Toyota Land Cruiser 300 та Audi Q8, земельні ділянки під Києвом, дворівневу квартиру в столиці площею понад 130 кв. м і апартаменти в Буковелі вартістю понад 300 тис. доларів. На це майно, а також на вилучені у підприємців 340 тис. доларів і майже 100 тис. євро накладено арешт.

Дії фігурантів кваліфіковано за трьома епізодами привласнення майна. Посадовців Нацгвардії, за інформацією САП, ще у травні 2025 року відсторонили від виконання службових обов'язків. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та перевіряють факти легалізації незаконно отриманих коштів.

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