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Новини Корупція в енергетиці
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Заяву про можливу корупцію в "ОГТС" подано до НАБУ. Почали розслідування, - Железняк

Корупція в Оператор ГТС: подано заяву до НАБУ

Нардепи "Голосу" Ярослав Железняк та Максим Хлапук подали заяву до НАБУ про вчинення кримінальних правопорушень посадовцями ТОВ "Оператор ГТС України" при закупівлях бетонних лего-блоків для захисту критичної інфраструктури.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ми з моїм колегою Максимом Хлапуком вже подали заяву до НАБУ. Детективи вже почали досудове розслідування", - зазначив парламентар.

Корупція в Оператор ГТС: подано заяву до НАБУ
Корупція в Оператор ГТС: подано заяву до НАБУ

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Що передувало?

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що "Оператор ГТС України" закуповував бетонні лего-блоки для захисту газотранспортних об’єктів через фірми-прокладки. Компанія вже втратила 70 млн грн на виконаних контрактах. Загалом переплата може сягнути щонайменше 150 млн грн на захисті газової інфраструктури.

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Автор: 

НАБУ (5737) Железняк Ярослав (744) Оператор ГТС (541)
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100% попадання - а будіництво фортифікацій по всій лінії фронту - скільки грошей "закопали"
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04.06.2026 13:01 Відповісти
Заяви подаються, справи заводяться, суди відбуваються...
А толку?
Скільки вкрадених грошей повернуто до бюджету?
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04.06.2026 13:10 Відповісти
на виході співпраця зі слідством,добровільні пожертви та повернення на посаду,це ж не батончики в магазині красти,там одразу тюрма...
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04.06.2026 13:17 Відповісти
А толку? Проніна он на підвищення перевели, тепер сидить за кордоном і плює на Україну... Кулєба який все кришував цілий віце-прем'єр.
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04.06.2026 13:19 Відповісти
Ви тут жертвуйте зі своєї злиденної пенсії
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04.06.2026 13:19 Відповісти
Можливу?
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04.06.2026 13:21 Відповісти
Терміново підняти ціну на транспортування газу в то красти вже немає що,чиновники з голоду помруть
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04.06.2026 13:25 Відповісти
 
 