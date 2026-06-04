Заяву про можливу корупцію в "ОГТС" подано до НАБУ. Почали розслідування, - Железняк
Нардепи "Голосу" Ярослав Железняк та Максим Хлапук подали заяву до НАБУ про вчинення кримінальних правопорушень посадовцями ТОВ "Оператор ГТС України" при закупівлях бетонних лего-блоків для захисту критичної інфраструктури.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ми з моїм колегою Максимом Хлапуком вже подали заяву до НАБУ. Детективи вже почали досудове розслідування", - зазначив парламентар.
Що передувало?
Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що "Оператор ГТС України" закуповував бетонні лего-блоки для захисту газотранспортних об’єктів через фірми-прокладки. Компанія вже втратила 70 млн грн на виконаних контрактах. Загалом переплата може сягнути щонайменше 150 млн грн на захисті газової інфраструктури.
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