Железняк отримав "відписку" СБУ щодо Вероніки Фен-Шуй. ДОКУМЕНТ
Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив офіційну відповідь Служби безпеки України на своє звернення щодо перевірки Вероніки Анікієвич, яку в публічному просторі називають "Веронікою Фен-Шуй".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, лист підписав перший заступник голови СБУ Олександр Поклад. Документ датований 25 травня 2026 року.
Звернення було адресоване голові Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, інших державних органів та суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України – народному депутату Ярославу Железняку.
Що написала СБУ
У відповіді Служби безпеки України йдеться:
"Повідомляємо, що інформація стосовно можливих зв’язків вказаної особи із представниками російських спецслужб, зокрема фсб рф, а також можливого іншого впливу з боку держави-агресора на її діяльність у Службі безпеки України відсутня".
Жодних деталей щодо проведення перевірки, її формату чи результатів у документі немає.
Реакція Железняка
Після публікації листа нардеп заявив, що не зрозумів, чи проводила СБУ фактичну перевірку.
За словами Железняка, два тижні тому він звертався до спецслужби з вимогою перевірити людину, яка, як він заявив, "по факту визначала кадрову політику країни".
Він також написав, що відповідь СБУ можна трактувати по-різному:
- або спецслужба не перевіряла інформацію і просто повідомила про її відсутність;
- або перевірку все ж провели, але нічого не виявили;
- або ж "вирішили, що для карми небезпечно і взагалі нічого не зробили".
"Тому що в своєму зверненні я не питав "чи є чи немає такої інформація", а просив перевірити, а не відписки писати", – заявив Железняк.
У самому листі СБУ також не вказано, чи відкривалися будь-які перевірочні або контррозвідувальні заходи щодо згаданої особи.
СБУДНО.
Хто б його самого перевірив
але, для чого?
отримати бан?
сбу себе виродило!!!!!
виродило в гімно!!!!!!!!
в жодній крайні європи, куди ми так пхаємося, всім подібним спецслужбам заборонено працювати на території своїх країн!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А поглянеш на тих, що по кабінетам сидять - вітюк на покладі сидить і бакановим поганяє...