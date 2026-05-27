Железняк отримав "відписку" СБУ щодо Вероніки Фен-Шуй. ДОКУМЕНТ

Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив офіційну відповідь Служби безпеки України на своє звернення щодо перевірки Вероніки Анікієвич, яку в публічному просторі називають "Веронікою Фен-Шуй".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лист підписав перший заступник голови СБУ Олександр Поклад. Документ датований 25 травня 2026 року.

Звернення було адресоване голові Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, інших державних органів та суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України – народному депутату Ярославу Железняку.

Що написала СБУ

У відповіді Служби безпеки України йдеться:

"Повідомляємо, що інформація стосовно можливих зв’язків вказаної особи із представниками російських спецслужб, зокрема фсб рф, а також можливого іншого впливу з боку держави-агресора на її діяльність у Службі безпеки України відсутня".

Жодних деталей щодо проведення перевірки, її формату чи результатів у документі немає.

Голова ТСК ВР опублікував відповідь СБУ на запит про можливі зв'язки Вероніки Анікієвич з РФ

Реакція Железняка

Після публікації листа нардеп заявив, що не зрозумів, чи проводила СБУ фактичну перевірку.

За словами Железняка, два тижні тому він звертався до спецслужби з вимогою перевірити людину, яка, як він заявив, "по факту визначала кадрову політику країни".

Він також написав, що відповідь СБУ можна трактувати по-різному:

  •  або спецслужба не перевіряла інформацію і просто повідомила про її відсутність;
  •  або перевірку все ж провели, але нічого не виявили;
  •  або ж "вирішили, що для карми небезпечно і взагалі нічого не зробили".

"Тому що в своєму зверненні я не питав "чи є чи немає такої інформація", а просив перевірити, а не відписки писати", – заявив Железняк.

У самому листі СБУ також не вказано, чи відкривалися будь-які перевірочні або контррозвідувальні заходи щодо згаданої особи.

Немає довіри і до цих посадовців СБУ. Генерали і полковники, ви давали присягу служити народу України, а не зграї шахраїв. Час пролетить, вони підуть, в ви думаєте вам цей цирк забудуть?
27.05.2026 16:06 Відповісти
СБУ ДНО.
27.05.2026 16:08 Відповісти
СБУ пішла по хибному сліду - вони шукали зв'язки з ФСБ, а не знашли тому що треба було шукати зв'язки з ГРУ.
27.05.2026 16:11 Відповісти
27.05.2026 16:06 Відповісти
27.05.2026 16:08 Відповісти
Якщо відповідь надав Поклад то звісно віримо, ага...
Хто б його самого перевірив
27.05.2026 16:19 Відповісти
27.05.2026 16:11 Відповісти
а це як відомо конкуруючі контори..
27.05.2026 16:22 Відповісти
звісно, я б міг натаскати сюди всі пройоби сбу!
але, для чого?
отримати бан?
сбу себе виродило!!!!!
виродило в гімно!!!!!!!!

в жодній крайні європи, куди ми так пхаємося, всім подібним спецслужбам заборонено працювати на території своїх країн!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27.05.2026 16:14 Відповісти
Справді, по кацапам СБУ гарно працює, питань немає.
А поглянеш на тих, що по кабінетам сидять - вітюк на покладі сидить і бакановим поганяє...
27.05.2026 16:21 Відповісти
піаніст без феншуй ніщо
27.05.2026 16:23 Відповісти
такое впечатление, что страной только обдолбыши руководят
27.05.2026 16:30 Відповісти
Складається таке враження, що частина СБУ - філія ОПи. Правда друга частина добре лупить ворога на фронті. До тих велика повага, а до прислуги ОПи - ганьба.
27.05.2026 16:40 Відповісти
Поки не влуплять по самому кремлю не повірю, що СБУ не філія фсб...
27.05.2026 19:43 Відповісти
Железняку потрібно було СБУ зразок відповіді надіслати, яким би він задовольнився. Але, я знаю, що б він хотів прочитати у відповіді.
27.05.2026 17:23 Відповісти
... там у охвісі сидять рішали із ватним душком.
27.05.2026 18:53 Відповісти
Служба безпеки Ухилянта (Узурпатора) "сваіх нє брасаєт"
28.05.2026 12:06 Відповісти
Не для того Поклада призначали, щоб він агентів ворога ловив. Так же можна вийти на самих себе.
28.05.2026 21:54 Відповісти
ТО ТРЕБА БУЛО ПИСАТИ ЩО Я ПІДОЗРЮЮ ЇЇ НА ОСНОВІ МАНІПУЛЯЦІЙ С ВИШИМ КЕРІВНИЦТВОМ І Т.П. !!!
29.05.2026 01:45 Відповісти
 
 