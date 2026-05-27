Железняк отримав "відписку" СБУ щодо Вероніки Фен-Шуй. ДОКУМЕНТ

Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив офіційну відповідь Служби безпеки України на своє звернення щодо перевірки Вероніки Анікієвич, яку в публічному просторі називають "Веронікою Фен-Шуй".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лист підписав перший заступник голови СБУ Олександр Поклад. Документ датований 25 травня 2026 року.

Звернення було адресоване голові Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, інших державних органів та суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України – народному депутату Ярославу Железняку.

Що написала СБУ

У відповіді Служби безпеки України йдеться:

"Повідомляємо, що інформація стосовно можливих зв’язків вказаної особи із представниками російських спецслужб, зокрема фсб рф, а також можливого іншого впливу з боку держави-агресора на її діяльність у Службі безпеки України відсутня".

Жодних деталей щодо проведення перевірки, її формату чи результатів у документі немає.

Реакція Железняка

Після публікації листа нардеп заявив, що не зрозумів, чи проводила СБУ фактичну перевірку.

За словами Железняка, два тижні тому він звертався до спецслужби з вимогою перевірити людину, яка, як він заявив, "по факту визначала кадрову політику країни".

Він також написав, що відповідь СБУ можна трактувати по-різному:

або спецслужба не перевіряла інформацію і просто повідомила про її відсутність;

або перевірку все ж провели, але нічого не виявили;

або ж "вирішили, що для карми небезпечно і взагалі нічого не зробили".

"Тому що в своєму зверненні я не питав "чи є чи немає такої інформація", а просив перевірити, а не відписки писати", – заявив Железняк.

У самому листі СБУ також не вказано, чи відкривалися будь-які перевірочні або контррозвідувальні заходи щодо згаданої особи.

