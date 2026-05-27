Железняк получил "отписку" СБУ по поводу Вероники Фен-Шуй. ДОКУМЕНТ

Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал официальный ответ Службы безопасности Украины на свое обращение о проверке Вероники Аникиевич, которую в публичном пространстве называют "Вероникой Фэн-Шуй".

Как сообщает Цензор.НЕТ, письмо подписал первый заместитель главы СБУ Александр Поклад. Документ датирован 25 мая 2026 года.

Обращение было адресовано председателю Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц органов государственной власти, других государственных органов и субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, которые могли нанести ущерб экономической безопасности Украины – народному депутату Ярославу Железняку.

Что написала СБУ

В ответе Службы безопасности Украины говорится:

"Сообщаем, что информация о возможных связях указанного лица с представителями российских спецслужб, в частности ФСБ РФ, а также о возможном ином влиянии со стороны государства-агрессора на его деятельность в Службе безопасности Украины отсутствует".

Никаких подробностей о проведении проверки, ее формате или результатах в документе нет.

Реакция Железняка

После публикации письма нардеп заявил, что не понял, проводила ли СБУ фактическую проверку.

По словам Железняка, две недели назад он обращался в спецслужбу с требованием проверить человека, который, как он заявил, "фактически определял кадровую политику страны".

Он также написал, что ответ СБУ можно трактовать по-разному:

либо спецслужба не проверяла информацию и просто сообщила о ее отсутствии;

либо проверку все же провели, но ничего не обнаружили;

либо же "решили, что для кармы опасно и вообще ничего не сделали".

"Потому что в своем обращении я не спрашивал "есть ли или нет такая информация", а просил проверить, а не отписки писать", – заявил Железняк.

В самом письме СБУ также не указано, открывались ли какие-либо проверочные или контрразведывательные мероприятия в отношении упомянутого лица.

