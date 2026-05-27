РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11735 посетителей онлайн
Новости Фото
5 400 16

Железняк получил "отписку" СБУ по поводу Вероники Фен-Шуй. ДОКУМЕНТ

Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал официальный ответ Службы безопасности Украины на свое обращение о проверке Вероники Аникиевич, которую в публичном пространстве называют "Вероникой Фэн-Шуй".

Как сообщает Цензор.НЕТ, письмо подписал первый заместитель главы СБУ Александр Поклад. Документ датирован 25 мая 2026 года.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обращение было адресовано председателю Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц органов государственной власти, других государственных органов и субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, которые могли нанести ущерб экономической безопасности Украины – народному депутату Ярославу Железняку.

Читайте: Железняк о новых "пленках Миндича": Если там действительно говорят об имениях Зеленского и Ермака, то даже их избиратели это не оценят

Что написала СБУ

В ответе Службы безопасности Украины говорится:

"Сообщаем, что информация о возможных связях указанного лица с представителями российских спецслужб, в частности ФСБ РФ, а также о возможном ином влиянии со стороны государства-агрессора на его деятельность в Службе безопасности Украины отсутствует".

Никаких подробностей о проведении проверки, ее формате или результатах в документе нет.

Председатель ВСК ВР опубликовал ответ СБУ на запрос о возможных связях Вероники Аникиевич с РФ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миндич подал иск против Железняка, поскольку слова нардепа "причиняют ему существенный дискомфорт"

Реакция Железняка

После публикации письма нардеп заявил, что не понял, проводила ли СБУ фактическую проверку.

По словам Железняка, две недели назад он обращался в спецслужбу с требованием проверить человека, который, как он заявил, "фактически определял кадровую политику страны".

Он также написал, что ответ СБУ можно трактовать по-разному:

  •  либо спецслужба не проверяла информацию и просто сообщила о ее отсутствии;
  •  либо проверку все же провели, но ничего не обнаружили;
  •  либо же "решили, что для кармы опасно и вообще ничего не сделали".

"Потому что в своем обращении я не спрашивал "есть ли или нет такая информация", а просил проверить, а не отписки писать", – заявил Железняк.

В самом письме СБУ также не указано, открывались ли какие-либо проверочные или контрразведывательные мероприятия в отношении упомянутого лица.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявление о фигурировании Берлинской на "пленках Миндича" — фейк, — Железняк

Автор: 

проверка (819) СБУ (20720) Железняк Ярослав (605)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Немає довіри і до цих посадовців СБУ. Генерали і полковники, ви давали присягу служити народу України, а не зграї шахраїв. Час пролетить, вони підуть, в ви думаєте вам цей цирк забудуть?
показать весь комментарий
27.05.2026 16:06 Ответить
+10
СБУ ДНО.
показать весь комментарий
27.05.2026 16:08 Ответить
+8
СБУ пішла по хибному сліду - вони шукали зв'язки з ФСБ, а не знашли тому що треба було шукати зв'язки з ГРУ.
показать весь комментарий
27.05.2026 16:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Немає довіри і до цих посадовців СБУ. Генерали і полковники, ви давали присягу служити народу України, а не зграї шахраїв. Час пролетить, вони підуть, в ви думаєте вам цей цирк забудуть?
показать весь комментарий
27.05.2026 16:06 Ответить
СБУ ДНО.
показать весь комментарий
27.05.2026 16:08 Ответить
Якщо відповідь надав Поклад то звісно віримо, ага...
Хто б його самого перевірив
показать весь комментарий
27.05.2026 16:19 Ответить
СБУ пішла по хибному сліду - вони шукали зв'язки з ФСБ, а не знашли тому що треба було шукати зв'язки з ГРУ.
показать весь комментарий
27.05.2026 16:11 Ответить
а це як відомо конкуруючі контори..
показать весь комментарий
27.05.2026 16:22 Ответить
звісно, я б міг натаскати сюди всі пройоби сбу!
але, для чого?
отримати бан?
сбу себе виродило!!!!!
виродило в гімно!!!!!!!!

в жодній крайні європи, куди ми так пхаємося, всім подібним спецслужбам заборонено працювати на території своїх країн!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
27.05.2026 16:14 Ответить
Справді, по кацапам СБУ гарно працює, питань немає.
А поглянеш на тих, що по кабінетам сидять - вітюк на покладі сидить і бакановим поганяє...
показать весь комментарий
27.05.2026 16:21 Ответить
піаніст без феншуй ніщо
показать весь комментарий
27.05.2026 16:23 Ответить
такое впечатление, что страной только обдолбыши руководят
показать весь комментарий
27.05.2026 16:30 Ответить
Складається таке враження, що частина СБУ - філія ОПи. Правда друга частина добре лупить ворога на фронті. До тих велика повага, а до прислуги ОПи - ганьба.
показать весь комментарий
27.05.2026 16:40 Ответить
Поки не влуплять по самому кремлю не повірю, що СБУ не філія фсб...
показать весь комментарий
27.05.2026 19:43 Ответить
Железняку потрібно було СБУ зразок відповіді надіслати, яким би він задовольнився. Але, я знаю, що б він хотів прочитати у відповіді.
показать весь комментарий
27.05.2026 17:23 Ответить
... там у охвісі сидять рішали із ватним душком.
показать весь комментарий
27.05.2026 18:53 Ответить
Служба безпеки Ухилянта (Узурпатора) "сваіх нє брасаєт"
показать весь комментарий
28.05.2026 12:06 Ответить
Не для того Поклада призначали, щоб він агентів ворога ловив. Так же можна вийти на самих себе.
показать весь комментарий
28.05.2026 21:54 Ответить
ТО ТРЕБА БУЛО ПИСАТИ ЩО Я ПІДОЗРЮЮ ЇЇ НА ОСНОВІ МАНІПУЛЯЦІЙ С ВИШИМ КЕРІВНИЦТВОМ І Т.П. !!!
показать весь комментарий
29.05.2026 01:45 Ответить
 
 