Заявление о возможной коррупции в "ОГТС" подано в НАБУ. Начато расследование, - Железняк
Депутаты "Голоса" Ярослав Железняк и Максим Хлапук подали заявление в НАБУ о совершении должностными лицами ООО "Оператор ГТС Украины" уголовных правонарушений при закупках бетонных лего-блоков для защиты критически важной инфраструктуры.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
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"Мы с моим коллегой Максимом Хлапуком уже подали заявление в НАБУ. Детективы уже начали досудебное расследование", - отметил парламентарий.
Что предшествовало?
Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что "Оператор ГТС Украины" закупал бетонные лего-блоки для защиты газотранспортных объектов через фирмы-прокладки. Компания уже потеряла 70 млн грн на выполненных контрактах. В целом переплата может составить не менее 150 млн грн на защите газовой инфраструктуры.
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