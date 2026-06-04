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Новости Коррупция в энергетике
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Заявление о возможной коррупции в "ОГТС" подано в НАБУ. Начато расследование, - Железняк

Коррупция в Оператор ГТС: подано заявление в НАБУ

Депутаты "Голоса" Ярослав Железняк и Максим Хлапук подали заявление в НАБУ о совершении должностными лицами ООО "Оператор ГТС Украины" уголовных правонарушений при закупках бетонных лего-блоков для защиты критически важной инфраструктуры.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Мы с моим коллегой Максимом Хлапуком уже подали заявление в НАБУ. Детективы уже начали досудебное расследование", - отметил парламентарий.

Коррупция в Оператор ГТС: подано заявление в НАБУ
Коррупция в Оператор ГТС: подано заявление в НАБУ

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Что предшествовало?

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что "Оператор ГТС Украины" закупал бетонные лего-блоки для защиты газотранспортных объектов через фирмы-прокладки. Компания уже потеряла 70 млн грн на выполненных контрактах. В целом переплата может составить не менее 150 млн грн на защите газовой инфраструктуры.

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Автор: 

НАБУ (4841) Железняк Ярослав (607) Оператор ГТС (87)
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100% попадання - а будіництво фортифікацій по всій лінії фронту - скільки грошей "закопали"
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04.06.2026 13:01 Ответить
Заяви подаються, справи заводяться, суди відбуваються...
А толку?
Скільки вкрадених грошей повернуто до бюджету?
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04.06.2026 13:10 Ответить
на виході співпраця зі слідством,добровільні пожертви та повернення на посаду,це ж не батончики в магазині красти,там одразу тюрма...
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04.06.2026 13:17 Ответить
А толку? Проніна он на підвищення перевели, тепер сидить за кордоном і плює на Україну... Кулєба який все кришував цілий віце-прем'єр.
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04.06.2026 13:19 Ответить
Ви тут жертвуйте зі своєї злиденної пенсії
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04.06.2026 13:19 Ответить
Можливу?
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04.06.2026 13:21 Ответить
Терміново підняти ціну на транспортування газу в то красти вже немає що,чиновники з голоду помруть
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04.06.2026 13:25 Ответить
Ще один піз...добол.
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04.06.2026 13:48 Ответить
НАРДЕПУ Железняку : змініть законодавство - всіх фігурантів,фірми і організації у всіх сферах життєдіяльності які причетні до махінацій позбавляйте ліцензій і право на створення,перейменування назв компаній і ведення якої б не було хозяйської і бізнесової діяльності.Подивитесь,апетит у багатьох до афер відпаде.
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04.06.2026 13:58 Ответить
 
 